OM-Tottenham | Streaming : comment regarder le match en direct

C'est le match de l'année, selon les propres mots d'Igor Tudor, lâchés après la défaite face à l'Eintracht Francfort. Pour l'OM, la réception de Tottenham à l'Orange Vélodrome ce mardi soir a des allures de finale. C'est simple, celui qui gagne est assuré d'être qualifié pour les huitièmes de finale. Seule subtilité, un nul ne suffira pas à l'OM, pendant que Tottenham peut s'en contenter.

Ce sera donc l'occasion pour les Olympiens d'être fidèles à leur mantra « Droit au but » et de tout faire pour battre Hugo Lloris, présent dans les buts des Spurs. Cette sixième et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions promet donc un scénario de folie, dans un stade qui sera, à n'en pas douter, en fusion.

Sur le papier, la rencontre reste malgré tout déséquilibrée, entre un Tottenham 3e de Premier League, qui vient de gagner un match renversant en championnat (victoire 3-2 après avoir été mené 2-0), et un OM en plein doute (1 victoire lors des 6 derniers matches, dont 4 défaites). Le club londonien présente des arguments offensifs de haut niveau, avec Harry Kane et Heung-Min Son, et un système tactique bien rodé par Antonio Conte, l'entraîneur italien qui sera d'ailleurs suspendu pour cette rencontre et donc en tribunes.

Son ancien compère de la Juventus Turin Igor Tudor sera lui bien présent pour haranguer ses joueurs au bord de la pelouse, comme il sait si bien le faire. Dans le creux de la vague depuis plusieurs semaines, le coach croate sait qu'il joue une partie de son crédit ce mardi soir. Une victoire et les derniers résultats seront oubliés ou presque. Une élimination de la Ligue des Champions et la pression deviendrait maximale avant d'aborder les deux derniers matches de Ligue 1 avant la trêve.

