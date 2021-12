Saint-Etienne : Pascal Dupraz sort du silence

Annoncé tout proche de rejoindre Saint-Etienne pour succéder à Claude Puel sur le banc stéphanois (ndlr : Julien Sablé assure actuellement l'intérim et sort d'une nouvelle défaite 2 buts à 0 face au Stade de Reims), Pascal Dupraz était présent sur les antennes de Prime Video en marge de la rencontre entre Strasbourg et l'OM (suivez la rencontre sur notre live commenté à partir de 17 heures). Interrogé sur cette possible arrivée du côté de l'ASSE, l'ancien coach du SM Caen s'est exprimé pour souligner la grandeur du club du Forez, sans forcément livrer plus d'indices quant à ce dossier.

«Il faut se méfier des informations hâtives, tout ce que peux vous dire mais ça vous en êtes déjà conscient, c’est que Saint-Etienne est un grand club avec des grands supporters, c'est un public merveilleux», a ainsi déclaré Pascal Dupraz. Une chose est sûre, si le technicien de 59 ans est officialisé dans les prochaines heures, le travail s'annonce immense tant la situation des Verts, lanterne rouge de Ligue 1 avec seulement douze unités, inquiète.