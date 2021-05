Euro 2020, EdF : Didier Deschamps envisage de jouer en 4-2-3-1

La suite après cette publicité

À quelques semaines du coup d’envoi de l’Euro, Didier Deschamps semble encore hésiter concernant le dispositif. À travers une vidéo réalisée par beIN Sports, le sélectionneur de l’Équipe de France est revenu sur ses différents coups tactiques depuis sa nomination à la tête des Bleus en 2012. Interrogé sur le 4-2-3-1, l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille a semblé convaincu par ce système qu’il considère comme le plus solide.

« La chose dont je suis le plus convaincu, c’est que le système le plus rationnel, c’est celui-là, parce qu’il permet, que ce soit en termes de largeur, de profondeur, d’intervalles, d’être le plus solide. Et quand je dis solide, je ne pense pas spécialement à l’aspect défensif. Jouer avec quatre joueurs offensifs, au très haut niveau, c’est difficile d’être compétitif. » Mais DD a laissé planer le doute concernant le choix définitif, laissant entendre qu’il pourrait choisir d’autres options.