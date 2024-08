Brest se lance à l’assaut de Cengiz Ünder !

La saison a été historique pour le Stade Brestois. Terminant troisième de Ligue 1 et qualifié pour la première fois de son histoire en Ligue des Champions, le club breton va essayer de maintenir l’idylle et sa bonne dynamique la saison prochaine. Dans cette optique, quatre joueurs sont déjà arrivés en renfort avec Julien Le Cardinal (Lens), Jordan Amavi (Marseille), Ludovic Ajorque (Mayence) et Abdoulaye Ndiaye (Troyes).

Pour autant ce n’est pas terminé pour les Ty Zefs. Désirant renforcer son attaque, Brest a déjà ciblé deux joueurs. Évidemment l’attaquant uruguayen Martin Satriano qui a fait deux séjours plutôt probants en Bretagne. Les négociations se poursuivent avec l’Inter Milan pour le joueur de 23 ans comme nous vous l’avons révélé. Nous vous avons aussi fait part de l’intérêt des Bretons pour Gabriel Vidovic 20 ans, le milieu offensif du Bayern Munich.

Brest veut Cengiz Ünder

Mais ce ne sont pas les seuls joueurs qui ont tapé dans l’oeil de Brest. A en croire le média turc TumSpor, le Stade Brestois aurait décidé de se lancer sur Cengiz Ünder, l’ancien ailier de l’Olympique de Marseille. Désormais à Fenerbahçe, le joueur de 27 ans sort d’un exercice particulier. Longuement blessé, il a néanmoins su se montrer intéressant sur son faible temps de jeu avec 9 buts et 3 passes décisives en 33 matches.

Selon le média turc, Brest pousserait pour un prêt de Cengiz Ünder et aimerait profiter du fait que José Mourinho ne compte pas sur lui. Pour le club d’Istanbul, un départ en prêt est possible, mais Fenerbahçe aimerait inclure une obligation d’achat que Brest ne veut pas insérer. Les Brestois préféreraient une option d’achat, une possibilité que Fenerbahçe pourrait accepter en échange de frais de location qui pourraient avoisiner 1,5 million d’euros. Les négociations se tiennent, mais aucun accord n’a été trouvé pour le moment.