Brésil : Endrick en a mis plein la vue à Vinícius Júnior

Et la lumière est venue d’Endrick. En déplacement à Wembley pour y défier l’Angleterre ce samedi en amical, la Seleção s’en est remis à sa jeune star en devenir de 17 ans. S’il était remplaçant au coup d’envoi, le jeune Madrilène n’a eu besoin que de neuf minutes après son entrée pour inscrire le but de la victoire, le seul de la rencontre, accessoirement (0-1). Après le match, son coéquipier Vinicius, au départ de l’action, s’est montré particulièrement élogieux à son égard.

La suite après cette publicité

«J’ai toujours été à l’écoute des aînés, j’ai beaucoup évolué en les écoutant. J’espère qu’Endrick, qui est un grand joueur et une super personne, continuera à nous écouter tous, mais je ne m’en fais pas, a confié le Madrilène en zone mixte. Nous, nous sommes aussi là pour l’écouter. J’espère qu’il pourra continuer à évoluer pour arriver le mieux possible et nous aider au Real Madrid et en équipe nationale. Il a 17 ans, il a toute sa carrière devant lui. On sera là pour le soutenir.»