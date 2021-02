Ajax Amsterdam : ces pépites qui pointent le bout de leur nez

La suite après cette publicité

Perr Schuurs (21 ans/Défenseur central/Pays-Bas)

Certainement l'un des plus réputés de cette liste, le défenseur central néerlandais au mètre 90 vit une saison faste. Arrivé à l'été 2018 en provenance du Fortuna Sittard où il était resté six mois en prêt, il évoluait avec la réserve des Godenzonen lors de leur parcours jusqu'aux demi-finales de la Ligue des Champions 2018-2019. Remplaçant l'an dernier, il se faisait doucement sa place sur la fin de la saison arrêtée précocement par la pandémie de Covid-19. Depuis, il a franchi un sacré cap. Indiscutable, il forme avec Daley Blind une charnière solide avec 15 buts encaissés en 21 matches d'Eredivsie. Appelé en sélection en septembre dernier (sans jouer), il représente l'avenir des Pays-Bas. Cependant, est-ce qu'il restera longtemps à l'Ajax Amsterdam ? Liverpool est notamment intéressé par son profil et les grands clubs risquent d'être de plus en plus nombreux compte tenu de ses performances.

Jurriën Timber (19 ans/Défenseur central/Pays-Bas)

Comme Perr Schuurs il évolue en défense centrale (même s'il peut aussi se retrouver côté droit), Jurriën Timber a aussi un grand potentiel. Dans un style bien différent que son compère du haut de son mètre 79, il commence doucement, mais sûrement, à obtenir plus de temps de jeu. Toutes compétitions confondues, le voici désormais à 12 matches avec la formation amstellodamoise et nul doute qu'il va encore prendre en épaisseur. D'ailleurs il commence même à mettre la pression à Perr Schurrs avec qui il partage beaucoup de temps de jeu lors des dernières semaines. Son frère jumeau Quinten évolue aussi au club en tant que milieu de terrain.

Devyne Rensch (18 ans/Défenseur central/Pays-Bas)

Un peu plus tendre que ses deux ainés de la défense, Devyne Rensch commence lui aussi à jouer. Dans un rôle de latéral droit, car les places dans l'axe lui sont pour le moment bouchées, il a pu disputer 10 matches. Il a pour le moment brillé en Coupe et s'installe doucement dans le groupe comme une alternative en attendant son tour. Justement ça tombe bien, ses dernières bonnes performances et la blessure de Noussair Mazraoui pourraient lui permettre de jouer contre Lille.

Ryan Gravenberch (18 ans/Milieu relayeur/Pays-Bas)

Annoncé comme la nouvelle pépite du football néerlandais depuis quelques années, Ryan Gravenberch est indiscutable depuis le début de l'année 2020. Positionné au cœur du jeu auprès de Davy Klaassen, il est le dépositaire de l'animation des Lanciers. Souvent comparé à Paul Pogba de par son physique et ses qualités techniques, il a disputé 27 matches cette saison pour 3 buts et 4 passes décisives. Devenu international A avec les Pays-Bas, il plait du côté du FC Barcelone et à la Juventus. Une ascension folle, mais attendue tant il bat les records de précocités avec le maillot des Godenzonen. Il manquera cependant le match aller contre Lille.

Mohammed Kudus (20 ans/Milieu offensif/Ghana)

Sorti d'une saison incroyable avec Nordsjaelland où il avait été l'un des meilleurs joueurs championnat danois, il se distingue par une vraie polyvalence. Capable de jouer en tant que relayeur, milieu offensif, ailier droit ou encore avant-centre, le Ghanéen est arrivé cet été à l'Ajax Amsterdam pour passer un cap. Le contenu est intéressant, mais il a bien été freiné par une blessure au ménisque contracté contre Liverpool au bout de 9 minutes. On a connu des débuts moins compliqués en Ligue des Champions. N'ayant pu disputer que 6 matches, il compte 1 but et 3 passes décisives et revient tout doucement.

Antony (20 ans/Ailier droit/Brésil)

Recrue phare du dernier mercato de l'Ajax Amsterdam, Antony est censé incarner le futur du club néerlandais. L'ailier brésilien de 20 ans a débuté doucement, mais s'est rendu incontournable sur l'aile droite où il compense le départ d'Hakim Ziyech, mais aussi les problèmes de Quincy Promes. Indiscutable dans le onze d'Erik Ten Hag, il compte déjà 9 buts et 9 passes décisives en 26 matches pour sa première saison en Europe. Lille devra particulièrement se méfier de l'international espoir brésilien.

Lassina Traoré (20 ans/Avant-centre/Burkina Faso)

Le Burkinabé qui a rejoint très jeune l'Ajax Amsterdam explose enfin cette saison. Après avoir dû ronger son frein la saison dernière face à une forte concurrence, il obtient davantage de temps de jeu cette saison avec les Lanciers. Utilisé à 16 reprises pour 8 buts et 8 passes décisives, il a particulièrement brillé le 24 octobre dernier contre le VVV-Venlo. Un match remporté 13-0 par l'Ajax Amsterdam durant lequel il inscrira 5 buts et délivra 3 passes décisives. Sorti de l'équipe suite à des pépins physiques, il retrouve tout doucement le chemin des terrains et reste sur un but avec l'équipe jeune de l'Ajax Amsterdam.

Brian Brobbey (19 ans/Avant-centre/Pays-Bas)

C'est le seul dont on peut déjà affirmer qu'il ne sera pas au club la saison prochaine. Ne voulant pas prolonger, il pourrait rallier l'Allemagne où le RB Leipzig et le Borussia Dortmund se sont montrés actifs sur ce dossier. Et quand on voit sa trajectoire, on comprend mieux pourquoi. Vainqueur de l'Euro U17 2018 avec les Pays-Bas en compagnie de ses coéquipiers Ryan Gravenberch, Jurriën Timber et Quinten Timber, il avait particulièrement brillé. Amené en équipe première cette saison, il a pris part à 6 matches pour 2 buts et 1 passe décisive, découvrant au passage la Ligue des Champions. Très complet et doté de belles qualités physiques, il dispose d'une belle marge de progression. La non-qualification de Sébastien Haller en Europa League pourrait aussi lui permettre de jouer contre Lille.