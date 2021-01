OL - Metz : les compositions probables

La suite après cette publicité

Sacré champion d'automne la semaine dernière, l'Olympique Lyonnais doit répondre au PSG qui a repris a deux points d'avance en tête du classement. Pour cette 20e journée de Ligue 1, l'OL reçoit donc le FC Metz (21h, à suivre en direct sur notre site). Pour cette rencontre, Rudi Garcia devrait miser sur un 4-3-3 avec Lopes dans les buts. Cornet à gauche de la défense, Denayer et Marcelo dans l'axe et Dubois à droite. Un trio Mendes, Paqueta et Aouar au milieu. Enfin, Toko Ekambi, Depay et Kadewere en attaque.

Pour le FC Metz, c'est plutôt un 3-4-3 qui devrait être aligné par Frédéric Antonetti. Oukidja dans les buts avec devant lui Bronn, Kouyaté et Boye défense. Centonze et Delaine seront chargés d'animer les couloirs, avec Maïga et Angban dans l'axe. Yade et Boulaya sur les ailes pour accompagner Leya Iseka à la pointe de l'attaque.