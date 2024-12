PSG : la presse turque annonce un accord Milan Skriniar-Galatasaray

Galatasaray est d’attaque cet hiver. Leader de la Süper Lig avec 44 points au compteur (14 victoires, 2 nuls et 0 défaite), le club turc veut apporter quelques retouches à son effectif. L’une des priorités est notamment de recruter un attaquant afin de remplacer Mauro Icardi, blessé pour un petit moment. Les profils de Paulo Dybala (AS Roma), Georges Mikautadze et Gift Orban (OL) plaisent notamment aux Stambouliotes. Hier, la presse turque a également cité le nom de Randal Kolo Muani (PSG). Une piste qui paraît très compliquée, d’autant que le Français a une longue liste de prétendants.

Galatasaray souhaite également apporter du sang neuf en défense. Pour ce poste, c’est Milan Skriniar (29 ans) qui est la priorité. Relégué au second plan au Paris Saint-Germain, l’ancien joueur de l’Inter Milan ne vit pas forcément très bien sa situation. Il veut retrouver du temps de jeu et de la confiance, lui qui n’a été utilisé qu’à 5 reprises toutes compétitions confondues cette saison par Luis Enrique. Un départ semble donc être la meilleure option pour le Slovaque. Comme expliqué sur notre site, la Juventus est sous son charme. D’autant qu’il présente l’avantage de parfaitement connaître la Serie A.

Skriniar serait d’accord avec Galatasaray

Nous vous avons d’ailleurs révélé que Skriniar et la Vieille Dame ont déjà trouvé un accord depuis quelques semaines. Mais ce dossier n’avance plus vraiment actuellement puisque le PSG ne veut pas faire d’effort financier pour faciliter son départ. Dans le même temps, Galatasaray tente de s’engouffrer dans la brèche. Mais nous vous avons expliqué que son imposant salaire est un problème pour l’écurie turque. Malgré tout, elle tente d’aller au bout de ce dossier. Hier, FotoMaç a révélé que l’entraîneur, Okan Buruk, et le directeur sportif, Abdullah Kavukcu, se sont rendus à Milan afin d’accélérer le mouvement et boucler des transferts.

Ce matin, FotoMaç fait un point sur le cas Skriniar. Selon les informations du média turc, Galatasaray a trouvé un accord avec le joueur âgé de 29 ans. Il reste toutefois à en faire de même avec le PSG, avec qui d’ultimes négociations sont en cours, a priori pour un prêt de 6 mois. Le club français veut, lui, dans l’idéal transférer définitivement son joueur. Affaire à suivre…