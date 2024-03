EdF : Mbappé s’attend aux sifflets du Vélodrome

Kylian Mbappé peut prendre un abonnement à l’Orange Vélodrome puisqu’il va y jouer deux fois cette semaine. Mardi soir avec l’équipe de France contre le Chili, en amical, et dimanche soir avec le Paris Saint-Germain en clôture de la 27e journée de Ligue 1. On connait déjà l’accueil qui lui sera réservé lorsqu’il s’y présentera avec le maillot du PSG. Mais quid de celui prévu mardi soir par le public marseillais ? Présent en conférence de presse, Mbappé a expliqué qu’il comprendrait les sifflets, vu le calendrier rapproché des deux rencontres.

La suite après cette publicité

«La plupart de ma carrière je suis venu ici en tant que rival, je n’ai pas eu la possibilité de bien admirer le stade, ça va être cool de jouer ici, c’est un grand stade, ça fait partie des deux trois stades les plus chauds. Même en tant que Parisien, c’est cool, il y a toujours une bonne ambiance. Je n’aurai pas la prétention de demander ça (un accueil agréable, ndlr), je vais jouer, je vais donner le meilleur de moi-même peu importe l’accueil qui me sera fait. Je comprendrai si je suis sifflé, il y a un Classico dimanche. Je suis joueur du PSG. Si je suis sifflé, je ne prendrais pas ça personnellement, si je ne le suis pas, je serais agréablement surpris, dans la vie on peut avoir des bonne surprises», a-t-il déclaré. Alors, à votre avis ?