Lille - Lens : les notes du match

Un derby du Nord pour clôturer la 27e journée de Ligue 1. Ce dimanche soir, le LOSC accueillait Lens au stade Pierre-Mauroy. Septièmes au coup d’envoi, les Lillois pouvaient retrouver le top 5 en cas de victoire face aux Sang et Or, neuvièmes. Alignés en 4-3-3 avec un trio offensif composé de Bakker, Fernandez-Pardo et David, les Dogues ne tardaient d’ailleurs pas à mettre la pression sur la défense lensoise mais Fernandez-Pardo butait une première fois sur Ryan, décisif après quelques secondes seulement (2e). En grande souffrance, Lens subissait et remerciait son gardien, impressionnant sur sa ligne.

Oui mais voilà, après plusieurs arrêts décisifs, le dernier rempart australien se rendait coupable d’une terrible boulette. Sur un ballon anodin, le gardien de 32 ans s’emmêlait les pinceaux et laissait Fernandez-Pardo conclure dans le but vide (1-0, 19e). Dans tous les bons coups, l’ailier des Dogues se signalait encore mais Ryan se rattrapait bien et repoussait sa tentative (29e). Totalement dépassé, le RC Lens ne parvenait pas à sortir de sa propre moitié de terrain et le LOSC insistait.

Lille revient à deux points du podium

Juste avant la pause, Fernandez-Pardo allumait une nouvelle mèche, détournée par Neil El Aynaoui et qui terminait sa course sur la barre transversale d’un Ryan chanceux (42e). Surclassés, les hommes de Will Still, organisés en 3-4-3 avec Nzola en pointe, tentaient de réagir au retour des vestiaires. Plus entreprenants et confiants dans leurs intentions, les Lensois rééquilibraient les débats mais butaient sur une défense lilloise rigoureuse et un Lucas Chevalier toujours aussi rassurant.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Lille 47 27 +13 13 8 6 41 28 9 Lens 39 27 +1 11 6 10 31 30

Dans la dernière demi-heure de jeu, Will Still lançait Thomasson et Diouf mais la physionomie de cette rencontre ne changeait guère. Malgré une possession de balle retrouvée, Lens ne trouvait pas la faille et manquait de génie aux abords de la surface lilloise. Le tableau d’affichage, lui, n’évoluait plus et Lille s’offrait finalement le derby du Nord. Avec cette courte victoire (1-0) et au terme d’une soirée assez décevante, le LOSC retrouve donc le top 5 et revient à deux points du podium. Le RC Lens reste 9e.

L’Homme du match : - Fernandez-Pardo (8) : la partie démarrait fort pour celui qui a rejoint le LOSC l’été dernier. Profitant d’une erreur d’Antonio, il filait seul au but, mais tombait sur Ryan (2e). Très disponible entre les lignes, il participait activement au pressing lillois, et cela allait s’avérer payant : il parvenait à chiper le ballon directement dans les pieds de Ryan et n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets pour ouvrir le score (19e). Joueur offensif le plus remuant chez les Lillois, il était proche de couler les Sang et Or, mais Ryan venait l’en empêcher (29e). Tout au long de la première période, il a fait vivre un cauchemar aux Sang et Or. Remplacé par Sahraoui (65e).

Lille

- Chevalier (6) : bonne nouvelle pour le LOSC : le portier a presque dû s’ennuyer au cours de cette partie. Souvent très loin de son but en raison de l’inefficacité des Lensois, il peut même se targuer d’avoir touché 15 ballons en première période, soit seulement cinq de moins que Bakker. C’est bien simple : sur sa ligne, il n’a pas eu le moindre travail, puisque l’équipe de Will Still n’a pas frappé une seule fois. Il aura dû attendre la 57e minute pour voir un tir se diriger vers ses cages : un coup franc lointain d’El Aynaoui dont il s’emparait facilement. Si les Sang et Or se sont davantage activés en fin de match, ils n’ont pas réussi à trouver le cadre.

- Meunier (6) : peu inquiété sur l’aspect défensif, le latéral droit a pu prendre son couloir sans prendre trop de risques. Tout au long de la première mi-temps, il a, comme le reste de la ligne défensive lensoise, évolué très haut sur le terrain. Il a tenté plusieurs montées afin de déposer des centres sur la tête de ses attaquants, sans toutefois jamais trouver preneur. La deuxième partie du match s’étant davantage déroulée dans la partie de terrain lilloise, il a davantage défendu, et l’a fait sérieusement.

- Mandi (6) : sur le plan défensif, l’Algérien n’a presque eu aucune situation à gérer en première mi-temps. C’est davantage en tant que premier relanceur qu’il s’est illustré. La preuve : il est le joueur de Bruno Génésio à avoir touché le plus de ballons au cours du premier acte, puisque le cuir est passé 49 fois entre ses pieds. Libre de toute pression, il a pu tranquillement démarrer les actions de son équipe, avec beaucoup de précision. Face au réveil lensois en seconde période, il n’a pas tremblé.

- Diakité (6,5) : comme son compère en charnière centrale, le joueur de 24 ans n’a quasiment eu aucune frayeur. Toujours bien aligné avec ses trois autres partenaires en défense, il s’est montré sérieux et très propre, puisqu’il n’a pas commis la moindre faute au cours des quarante-cinq premières minutes. Durant les quarante-cinq dernières, il s’est avéré précieux alors que les Lensois avaient décidé d’enfin appuyer sur l’accélérateur. Il est par exemple venu détourner un tir de Koyalipou qui semblait prendre le chemin du but (77e).

- Ismaily (7) : face à la faiblesse affichée par les Lensois en première période, le Brésilien a pu bien occuper son couloir pour mettre la pression à son vis-à-vis sur le plan offensif. Plusieurs fois, il a été vu en train de combiner avec ses partenaires proches de la surface lors des phases d’attaque, et il est parvenu à apporter du danger lors de ses montées. Plus reculé en seconde, il a fait le boulot. Remplacé par Gudmundsson (78e).

- André Gomes (7) : très actif dans la récupération au milieu de terrain, le Portugais n’a également pas hésité à se projeter vers l’avant pour se retrouver aux avant-postes. Il en profitait par exemple pour distiller un bon centre vers David (27e). Ses efforts pour gagner le cuir ont été particulièrement nombreux, n’hésitant pas à quitter son poste pour le faire. Davantage focalisé sur les tâches défensives durant le deuxième acte, il a continué à dépenser beaucoup d’énergie. Remplacé par Bouaddi (78e).

- André (6,5) : alors que son équipe a imposé un véritable toro à son adversaire lors de ce derby durant le premier acte, le capitaine du LOSC, aligné dans un rôle de sentinelle, a pu s’installer dans un fauteuil pour orienter le jeu. Rarement inquiété balle au pied, il n’a pas fait de grandes différences, mais a fait le job en faisant, doucement mais sûrement, progresser les actions. Affichant toujours du calme et de la sérénité en deuxième partie de match, il a réalisé une performance sérieuse.

- Mukau (7) : un match plein d’activité pour le Congolais. Au four et au moulin, il s’est montré très présent pour venir chiper le ballon dans les pieds adverses, et l’a également bonifié lorsqu’il était entre ses pieds. Capable de jouer vers l’avant mais aussi de calmer le rythme, il peut, pour couronner le tout, se targuer d’avoir remporté l’ensemble de ses duels en première période. Remplacé par Bentaleb (78e).

- Bakker (7) : aligné en tant qu’ailier droit, le gaucher a fait parler sa vitesse. Tranchant avec le ballon, il était notamment à l’origine d’une occasion qui aurait pu permettre aux siens de faire le break après seulement 29 minutes. Sur un contre lancé par André Gomes, il traversait presque toute la moitié de terrain adverse et envoyait une passe parfaite vers Fernandez-Pardo, qui ne parvenait pas à tromper Ryan. À l’aise avec le ballon, il a fait courir du danger sur la défense lensoise sur beaucoup de ses prises de balle.

- Fernandez-Pardo (8) : voir ci-dessus.

- David (5,5) : alors que son équipe commençait cette partie avec beaucoup d’intensité, le Canadien ne touchait que peu le ballon, mais se montrait particulièrement utile à la récupération grâce à un gros pressing. Avec le cuir, il aura dû attendre la 27e minute pour s’illustrer : il envoyait une tête au-dessus des buts adverses, après un bon appel dans le dos de la défense. Plus présent à la construction qu’à la finition, il n’a pas eu le rôle de tueur qui est habituellement le sien. Alors que son équipe a davantage procédé en contre-attaque en deuxième mi-temps, il a souvent été esseulé. Remplacé par Akpom (87e).

Lens

- Ryan (4) : Match en demi-teinte pour Mathew Ryan, auteur de plusieurs interventions décisives mais aussi d’une erreur coûteuse. Présent dès la 2e minute pour compenser une faute d’Antonio, il stoppe ensuite David et capte sans difficulté un corner dangereux de Mandi (4e). Mais à la 18e, il tarde trop à dégager et offre à Fernández Pardo l’ouverture du score (1-0). Il se rattrape en remportant un duel crucial face au même Pardo (29e) et est sauvé par sa barre sur un tir contré de l’attaquant adverse (41e). Juste avant la pause, il détourne une lourde frappe de Mukau, évitant un break qui aurait été difficile à remonter.

- Sarr (4,5) : sérieux défensivement, Sarr a signé un bon retour sur Bakker (51e) et s’est illustré dans les duels, avec deux succès aériens et quatre au sol. Plutôt solide dans l’ensemble, il a parfois manqué de justesse dans ses relances et n’a pas apporté grand-chose offensivement, notamment dans la projection. Un match moyen, malgré donc quelques interventions intéressantes.

- Antonio (3) : début de match compliqué pour Antonio, avec une perte de balle dès la 2e minute qui offre à David une occasion en or. Son manque de justesse se confirme à la 18e, lorsqu’il remet sous pression son gardien, menant directement à l’ouverture du score. Une première période délicate pour le jeune Lensois, souvent mis sous pression et en manque de solutions. Il a affiché un meilleur visage en seconde période, mais sans réussir à réellement influer sur le cours du match. Remplacé par Anass Zaroury à la 83e.

- Medina (6) : Solide dès l’entame, Medina détourne un ballon dangereux dès la 3e minute et reste attentif sur les offensives adverses. Actif dans la relance, il n’hésite pas à se projeter vers l’avant (7e). Défensivement, il s’impose comme l’un des meilleurs Lensois de la première période avec 4 dégagements et 2 interceptions, apportant un peu de sérénité à son équipe face aux vagues lilloises.

- Aguilar (4) : Actif sur son côté droit, Aguilar a proposé de bonnes projections vers l’avant et quelques passes intéressantes. À la 78e, il se distingue en trouvant Goduine Koyalipou dans la surface, mais l’action ne se concrétise pas. Cependant, son déchet technique a pesé sur sa performance, avec 11 ballons perdus. Une implication offensive louable, mais trop d’imprécisions pour réellement peser dans le jeu.

- Mendy (5) : Revenu dans le onze de départ depuis le match contre Marseille, Nampalys Mendy a montré un visage plutôt intéressant. Il a remporté tous ses duels, cinq sur cinq, et a été plutôt juste techniquement. Son rôle a été précieux dans la récupération du ballon et la distribution, ce qui lui a permis de reprendre confiance. Remplacé par Andy Diouf à la 62e, Mendy a livré une prestation solide et rassurante. De son côté, Diouf a réalisé une entrée réussie.

- El Aynaoui (4,5) : match discret pour le milieu de terrain malgré quelques bonnes interventions en seconde période. El Aynaoui se distingue rapidement par un retour défensif crucial sur Mukau (5e), empêchant une occasion pour Lille. Après une perte de balle, il stoppe David sur un contre (50e). Il récupère ensuite un bon ballon et obtient un coup franc pour Lens (55e), mais sa frappe manque de puissance pour inquiéter Chevalier. Quelques actions utiles, mais un match globalement sobre.

- Machado (3) : trop discret dans le jeu, Machado a tenté quelques débordements sans succès et n’a pas su peser offensivement. Souvent bloqué sur son côté, il a manqué d’impact et de précision dans ses transmissions. Peu en réussite dans ses dribbles et rarement trouvé dans de bonnes conditions, il n’a pas réussi à créer de différences. Défensivement, il a été sérieux mais sans apporter la relance espérée. Un match en demi-teinte.

- Sotoca © (4) : une partie discrète pour le capitaine lensois, qui n’a pas su peser sur le jeu offensif. Présent défensivement, il capte bien un coup franc de Bakker (14e), mais sa perte de balle au milieu permet à Lille de partir en contre (15e). Trop peu en vue pour réellement influencer la rencontre. Il a été remplacé par Goduine Koyalipou à la 71e minute de jeu.

- Saïd (4) : rencontre compliquée pour Wesley Saïd ce soir. Avec 8 ballons perdus, il a eu du mal à être percutant sur son côté et n’a pas réussi à trouver Nzola. Peu impliqué offensivement, il n’a touché que 28 ballons en une heure de jeu, ce qui témoigne de son manque d’influence sur le match. Une prestation décevante pour l’ailier lensois. Remplacé par Thomasson à la 62e, qui a été très actif sur la dernière demi-heure de jeu.

- Nzola (3) : match très discret pour Nzola, qui n’a jamais vraiment pesé sur l’attaque lensoise. Avec seulement 15 ballons touchés en première période, il s’est montré trop statique, décrochant rarement et peinant à percer la défense lilloise. Son premier ballon intéressant intervient à la 37e minute sur une longue passe, qu’il parvient à conserver dans le camp adverse, mais trop esseulé, il ne parvient pas à enchaîner pour créer le danger. En fin de match, il ne concrétise pas deux balles occasions de revenir au score.