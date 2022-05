L’agent de Robert Lewandowski lâche un énorme indice !

Cela ne fait plus vraiment de doute. Courtisé depuis plusieurs semaines par le FC Barcelone, Robert Lewandowski va quitter le Bayern Munich cet été. Dans cette optique, le serial buteur polonais a d'ores et déjà demandé son départ et ne prolongera pas son contrat qui se termine dans un an. La fin d'une très belle histoire démarrée en 2014 pour en débuter une nouvelle sur les bords de la Catalogne ? Rien est moins sûr au regard de la concurrence. Et pour cause. Si le Barça semble tenir la corde, le PSG, en cas de départ de Kylian Mbappé mais également Chelsea, déçu du rendement de Romelu Lukaku, ne seraient pas contre l'idée de s'offrir le meilleur buteur de Bundesliga, fort de 50 buts toutes compétitions confondues cette saison. Pourtant, The Sun révèle, ce jeudi, un nouvel indice favorable aux Blaugranas.

Après le coup de fil très remarqué de Lewy à coup de «FC Barcelone, FC Barcelone» lâché dans le vestiaire bavarois, place au «maillotgate» de son agent Pini Zahavi ! Comme indiqué par le média britannique, Pini Zahavi, âgé de 78 ans et représentant du Polonais, s'est rendu à Barcelone et plus précisément à la boutique du club catalan pour y acheter plusieurs maillots du Barça, floqués au nom de... Robert Lewandowski. «L’agent de Lewandowski a acheté 10 T-SHIRTS cet après-midi au magasin officiel du Barça au Paseo de Gracia avec le nom du joueur estampillé dessus, peut-on notamment lire sur le compte Twitter de Gerard Romero», journaliste suivant de près ce dossier. Un épisode qui n'est pas sans rappeler celui du flocage au nom de Mbappé, désormais indisponible sur la plateforme parisienne. Et si les maillots trahissaient finalement, à eux seuls, les secrets les mieux gardés ?