L1 : Brest enchaîne contre Toulouse, Akor Adams porte Montpellier, Nantes accroché

Après la victoire probante de l’AS Monaco face au HAC (3-1) et en attendant le choc opposant l’OM à l’OL, la cinquième journée de Ligue 1 se poursuivait, ce dimanche, avec trois rencontres programmées à 17h. De retour au stade Francis-Le Blé après son succès historique glané au Roudourou face aux Autrichiens de Sturm Graz, le Stade Brestois a confirmé sa très belle semaine face à Toulouse (2-0). Portés par une réalisation de Mama Baldé (19e), les hommes d’Eric Roy, exclu au cours du premier acte, ont finalement conservé leur court avantage malgré plusieurs situations chaudes et un penalty manqué par les visiteurs. En fin de match, Romain Faivre parachevait la victoire des siens (2-0, 90+1e). Dans les autres rencontres de ce début de soirée, Angers et Nantes n’ont pas su se départager (1-1). Si Johann Lepenant avait idéalement lancé les Canaris (0-1, 18e), le promu angevin répondait par l’intermédiaire d’Himad Abdelli, buteur sur penalty (1-1, 24e).

Enfin, Montpellier a décroché sa première victoire de la saison lors de la réception de l’AJ Auxerre (3-2). Surpris peu après la fin du premier quart d’heure par Hamed Junior Traoré (0-1, 18e), les Héraultais ont longtemps buté sur la défense auxerroise avant de revenir grâce à Akor Adams (1-1, 65e) et de prendre l’avantage sur une tête piquée de Modibo Sagnan (2-1, 71e). Une joie de courte durée puisque l’AJA égalisait dans la foulée grâce à une réalisation d’Ado Onaiwu (2-2, 72e). Une rencontre qui devenait totalement folle lorsque Akor Adams surgissait à nouveau pour s’offrir un doublé (3-2, 75e) et offrir trois précieux points aux siens. Au classement, Brest remonte à la 12e place. Nantes est désormais 5e alors que le MHSC pointe au 15e rang. Angers ferme la marche.

Tous les résultats de 17 heures

Brest 2-0 Toulouse : Mama Baldé (19e) et Romain Faivre (90+1e)

Montpellier 3-2 Auxerre : Akor Adams (65e, 75e) et Modibo Sagnan (71e) / Hamed Junior Traoré (18e) et Ado Onaiwu (72e)

Angers 1-1 Nantes : Himad Abdelli (24e, sp) / Johann Lepenant (18e)