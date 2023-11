PSG-MHSC : Luis Enrique est très satisfait de ses joueurs

Le PSG a réalisé une excellente performance ce vendredi à domicile face à Montpellier (3-0). Précis, dominateur et incisif, les Parisiens ont étouffé les Héraultais et ont mis le danger à chaque offensive. Dégageant une force collective plus qu’intéressante ce soir, les hommes de Luis Enrique ont rassuré juste avant leur déplacement sur la pelouse de Milan ce mardi en Ligue des Champions (21h).

Au micro de Prime Vidéo à l’issue de la rencontre, le technicien espagnol a fait part de sa satisfaction : «Je suis très heureux de ce match. Tout a été bien. On a eu un très bon résultat et on mérite ce résultat. On aime tous les buts (rires). On a dominé tout le match. Montpellier est l’une des meilleures équipes à l’extérieur. Ca a été très dur de gagner. C’est arrivé. J’ai vu beaucoup de choses que nous travaillons. Et je suis très content de l’implication de tous les joueurs. Ils cherchent à appliquer ce que nous avons travaillé. Je suis très content.»