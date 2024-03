PSG - Reims : Kang-In Lee valide la rotation de Luis Enrique

Lors de la 25e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain n’a pu faire mieux qu’un match nul (2-2) face au Stade de Reims. Toujours solide leader du championnat de France, le club de la capitale reste, malgré tout, sur trois matches nuls consécutifs en L1. «Avant le match, nous savions que ce serait un match difficile. Nous nous étions préparés à prendre les trois points, mais nous n’y sommes pas parvenus et je ne pense pas qu’il y ait d’autre solution. Nous devons continuer à travailler dur pour prendre les trois points au prochain match de Ligue 1», a reconnu, dans cette optique, Kang-In Lee.

Relancé au micro de PSG TV, le Parisien de 23 ans en a également profité pour valider la rotation opérée par son entraîneur. «Tous les joueurs essaient de s’améliorer chaque jour, de donner le meilleur d’eux-mêmes pour pouvoir jouer le week-end et à chaque match. Je pense que c’est très important, il y a beaucoup de concurrence dans cette équipe et je pense que tous les joueurs essaient de s’améliorer chaque jour et de tout donner pour pouvoir jouer». Pour rappel, Luis Enrique avait décidé de se passer des services de Gianluigi Donnarumma, Vitinha, Ousmane Dembélé mais également Kylian Mbappé, tous remplaçants au coup d’envoi de la rencontre face aux Champenois.