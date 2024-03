Real Madrid : la première recrue validée par Kylian Mbappé

Ce n’est un secret pour personne, et encore moins pour les lecteurs de Foot Mercato. Comme révélé à de nombreuses reprises par nos soins, le Real Madrid est très intéressé par les services de Leny Yoro, la pépite du LOSC, aux côtés d’autres gros clubs européens comme le PSG. Le défenseur central de 18 ans seulement enchaîne les prestations convaincantes avec les Dogues et sera vraisemblablement vendu cet été.

Ce lundi, le quotidien espagnol AS en dit un peu plus. C’est simple, Leny Yoro est le grand favori de la direction madrilène pour renforcer sa défense centrale l’été prochain. Les Merengues veulent en faire leur troisième recrue estivale, après Kylian Mbappé et Alphonso Davies, le latéral du Bayern. Le LOSC demande, selon le journal ibérique, 60 millions d’euros aux prétendants de l’international espoirs. Un montant que le Real Madrid peut mettre sur la table sans trop de problèmes.

Mbappé est fan

Son profil rappelle celui de Raphaël Varane à l’état-major madrilène, qui veut rajeunir son secteur défensif, où la plupart des joueurs ont déjà dépassé la trentaine. Mais surtout, le média explique que dans cette histoire, il y a un homme qui a un rôle bien précis à jouer : Kylian Mbappé. Effectivement, le Parisien est très fan du joueur, et il aurait même expliqué à son entourage que Yoro est le défenseur qui lui pose le plus de problèmes en France.

Et c’est un avis que va forcément prendre en compte la direction du Real Madrid. En plus de l’avis de son futur galactique, la direction merengue a aussi des rapports de scouting particulièrement flatteurs vis à vis du défenseur central. Affaire à suivre donc, mais il est fort probable que l’avenir de Yoro s’écrive sous le soleil madrilène…