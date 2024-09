Lille - PSG : Vitinha savoure après la victoire

Buteur lors de l’ouverture du score grâce à un penalty tiré "façon Neymar", Vitinha (24 ans) a été l’un des hommes importants de la victoire parisienne sur la pelouse du LOSC (3-1). Après la renconte aboutie, l’international portugais a été très heureux de sa prestation, mais ne veut pas s’enflammer.

«C’était un grand test contre une équipe difficile, avec des idées et qui joue la LdC. Le groupe a été incroyable, mais c’est que le début, il faut encore améliorer certains aspects et on est heureux de cette victoire. J’aime jouer avec Joao Neves, c’est facile d’être avec lui, mais plein d’autres joueurs ici favorisent à mieux jouer. Ce n’est pas encore parfait, mais on a gagné. J’ai senti que j’ai aidé l’équipe et je veux continuer ainsi», a-t-il raconté, sur DAZN.