Mercato, OM : la mise au point de Duje Caleta-Car

Recruté avec l'étiquette de vice-champion du Monde en 2018 avec la Croatie, Duje Caleta-Car a connu plusieurs vies à l'Olympique de Marseille. Presque cédé à Liverpool il y a un an, avec un revirement de choix de Pablo Longoria, le défenseur croate a été proposé tous azimuts l'été et l'hiver derniers.

Arrivant en fin de contrat en juin 2023, le prochain mercato estival ne sera pas forcément différent des précédents pour lui. En conférence de presse ce vendredi, l'ancien de Salzbourg a avoué que cela l'épuisait : « chaque mercato, c'est moi ! Je suis ici depuis longtemps. Tout le monde parle de moi : "est-ce qu'il va partir ou non ?". Je ne sais pas à propos de mon futur. Au final, ça fait quatre ans que je suis là. Il peut y avoir des propositions, c'est quelque chose qui doit concorder entre toutes les parties. L'été est loin, je vais tout faire pour qu'on reste deuxième et on verra cet été, j'essaye de ne pas y penser pour l'instant. Évidemment, je serai déçu si on ne gagne pas de titre, on a une bonne opportunité avec la C4 ».

DCC est épuisé de parler de ça

Mais bien sûr, cette question en a entraîné d'autres. « Comme j'ai dit, chaque mercato on parle de moi. Les dernières heures, les derniers jours aussi. "Il va partir, non il ne partira pas. Le club ne veut pas, le joueur de ne veut pas". On entend tout. Cela m'épuise un peu d'en parler tout le temps. Je suis toujours là, content d'être dans ce grand club. J'ai eu des opportunités intéressantes. Quand le moment viendra ou je voudrai changer d'air, on y pensera. Mais pour l'instant je suis bien ici », a-t-il poursuivi.

Mais, en tant que joueur, voir son nom sans cesse sortir dans la presse, comment le vit-il ? « Je ne sais pas. Ce n'est pas facile, parce qu'à chaque fenêtre des transferts, vous êtes dans les journaux et vous ne savez pas ce qui peut se passer le lendemain. Ce n'est pas facile psychologiquement, vous ne pouvez pas penser qu'au terrain. Vous pensez à ce qu'il va se passer, à ce qui ne va pas se passer. J'ai plus d'expérience aujourd'hui, je mets ça derrière moi, je ne pense plus à ce qui peut ou ne peut pas se passer, je pense au terrain et à l'équipe. C'est le plus important », a-t-il expliqué sereinement. À voir maintenant pour l'été prochain...

