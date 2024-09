Fenerbahçe : José Mourinho dort au centre d’entraînement

José Mourinho veut se focaliser à 100% sur son nouveau projet. Débarqué en Turquie cet été à la surprise générale, le Portugais réalise des débuts assez compliqués à la tête du Fener. En retard sur ses objectifs, The Sun dévoile aujourd’hui que le "Special One" vivrait et dormirait actuellement au sein du centre d’entraînement de Fenerbahçe, pour "ne plus perdre de temps" avec le club stambouliote, habitué à dominer sur la scène nationale.

Connu pour avoir gagné partout où il est passé, le technicien portugais de 61 ans n’y arrive pour l’instant pas avec les Canaris. Éliminé d’entrée par le LOSC en Ligue des Champions et déjà 5 points derrière le leader Galatasaray en Süper Lig, l’ancien entraîneur du Real Madrid et de Manchester United a déjà récolté ses premiers sifflets en provenance des tribunes du stade Şükrü Saracoğlu. À Istanbul, les bons résultats récents ont quelque peu fait redescendre la pression mais Mourinho entend bien emmener cette équipe le plus haut possible, le plus rapidement possible.