Montpellier - OM : les notes du match

Suite et fin de la 8e journée de Ligue 1 ce dimanche avec notamment un duel entre le Montpellier HSC et l’Olympique de Marseille sur la pelouse du stade de la Mosson. Le club héraultais s’articulait dans un 4-2-3-1 avec Benjamin Lecomte comme dernier rempart derrière Falaye Sacko, Becir Omeragic, Birama Touré et Issiaga Sylla. Joris Chotard était placé en sentinelle avec Rabby Nzingoula à ses côtés. Plus haut, Teji Savanier était positionné en soutien d’Akor Adams alors que Tanguy Coulibaly et Arnaud Nordin prenaient les ailes. Les Phocéens optaient de leur côté pour un 4-3-3 avec Geronimo Rulli dans les cages. En défense, on retrouvait Pol Lirola, Leonardo Balerdi, Derek Cornelius et Ulisses Garcia. L’entrejeu voyait les présences d’Amine Harit, Pierre-Emile Højbjerg et Adrien Rabiot. Seul en pointe, Elye Wahi était placé juste devant Mason Greenwood et Jonathan Rowe.

Une chose était certaine. Les supporters marseillais se devaient d’être à l’heure devant leur téléviseur parce que l’OM a ouvert le score en 45 secondes. Trouvé entre les lignes, Elye Wahi a réalisé un contrôle orienté puis a décalé sur la droite Mason Greenwood qui a centré fort vers le second poteau pour trouver Jonathan Rowe. Ce dernier a remis de la tête le ballon devant le but où Elye Wahi a conclu (1ère). Les troupes de Roberto De Zerbi étaient surmotivées dès l’entame de la rencontre. Dans l’axe, Pierre-Emile Højbjerg a glissé un ballon dans la surface héraultaise pour Elye Wahi. Le tir de ce dernier a été repoussé par Benjamin Lecomte (17e). Sur la droite de la surface, Arnaud Nordin s’est joué d’Ulisses Garcia et a centré vers le premier poteau où il a trouvé Akor Adams. La tête du Nigérian est passée au-dessus du cadre (23e). Parti de la gauche, Jonathan Rowe a repiqué vers la surface héraultaise, a fixé Falaye Sacko et a enchaîné d’un tir enroulé qui est passé juste au-dessus de la lucarne droite de Benjamin Lecomte (29e). Dans l’axe, Akor Adams a remis pour Arnaud Nordin dont le tir a été contré par Derek Cornelius et a filé vers le but. Gerónimo Rulli a repoussé sur sa transversale de justesse. Akor Adams a frappé ensuite à gauche du but vide et grand ouvert. Un immense raté pour ce dernier (34e). Décalé sur la gauche par Adrien Rabiot, Garcia s’est fendu d’un amour de centre en retrait vers le point de penalty. Joris Chotard est passé proche de dévier le ballon qui est arrivé jusqu’à Amine Harit. Ce dernier a contrôlé et a conclu d’une frappe sous la barre transversale (36e, 0-2). A la suite d’une récupération haute de Højbjerg sur Tanguy Coulibaly, Amine Harit a été servi avant de lancer Mason Greenwood. L’Anglais a accéléré sur la droite et a remis en retrait pour Højbjerg qui a ajusté sur la gauche Benjamin Lecomte (40e, 0-3).

Le second acte a débuté à l’image de la première mi-temps. En effet, les Marseillais n’étaient pas du tout rassasiés au retour des vestiaires. Amine Harit a décalé sur la gauche Jonathan Rowe. Ce dernier est rentré dans la surface, a provoqué et armé un tir. Sa tentative est venue mourir dans le petit filet gauche (52e). Sur une séquence durant laquelle Leonardo Balerdi a réalisé un gros travail sur la droite en rentrant dans la surface pour centrer au premier poteau, Elye Wahi était au duel avec Birama Touré avant de frapper. Son tir a terminé sur le poteau droit (55e). Dans l’axe, Elye Wahi a remonté le ballon et a glissé une passe vers la droite de la surface pour Mason Greenwood. Ce dernier a fixé Birama Touré et a provoqué avant de frapper. Son tir s’est logé sur la gauche du but (58e, 0-4). Le cauchemar était loin d’être fini puisque Stefan Džodić a été expulsé après avoir été l’auteur d’une faute sur Amine Harit qui partait dans la profondeur, laissant ainsi le MHSC à dix (64e). Trouvé sur la droite par Amine Harit, Amir Murillo a débordé et a centré fort devant le but de Montpellier. Birama Touré n’a pu que dévier la sphère qui est reprise victorieusement par Luis Henrique au second poteau (73e, 0-5).

La note a même failli être un peu plus salée pour les Montpelliérans. En effet, Amine Harit a idéalement trouvé Mason Greenwood sur la droite de la surface. Ce dernier a contrôlé et a conclu avec une frappe qui s’est logée sur la gauche du but. Le but a néanmoins été refusé suite à sa position de hors-jeu (75e). A noter l’entrée en jeu du minot formé au club, Enzo Sternal. Au classement, l’OM reste en bonne posture à la 3ème place du championnat, confirmant un très bon début de saison positif, tandis que Montpellier a toujours du mal et s’enfonce dans une importante crise sportive avec cette inquiétante 18ème et dernière position. Le weekend prochain, les Phocéens accueilleront au Vélodrome le rival du Paris Saint-Germain pour un Classique qui sentira pour la poudre, alors que les Montpelliérans accueilleront Toulouse à la Mosson, lors de la 9ème journée du championnat italien.

- l’homme du match : - Hojbjerg (9) : sa prestation du jour illustre à la perfection ce qu’il apporte et ce qu’il est capable de faire dans l’entrejeu marseillais. Omniprésent au milieu de terrain, le Danois a multiplié les interceptions et les duels gagnés. On l’a senti très impliqué, aussi bien défensivement que dans les tâches offensives. Et c’est presque logiquement qu’il a été récompensé d’un but en fin de première période. Comme un symbole, c’est lui qui était au départ de l’action pour récupérer le cuir avant de conclure. Un match XXL de sa part puisqu’il a complètement dégouté les adversaires pendant 90 minutes. Très au dessus des autres.

Lecomte (3,5) : de retour dans le onze de départ au détriment de Dimitri Bertaud, il concède l’ouverture du score après seulement une minute. Il retarde ensuite l’échéance en s’employant face à Wahi (18e), après une perte de balle d’Akor Adams. Abandonné par sa défense, il concède deux buts en quatre minutes (36e et 40e), avant de s’envoler sur la frappe pied gauche de Rowe (45e+4). Il ferme bien l’angle sur la nouvelle frappe de Wahi (53e), avant de s’incliner contre Greenwood (58e), puis contre l’entrant Luis Henrique (73e). Après huit journées, Montpellier a donc encaissé 26 buts cette saison en championnat.

Sacko (1,5) : après le but de Wahi, où il est en partie fautif suite à son marquage laxiste sur Rowe, son coach lui avait demandé de resserrer son marquage sur l’Anglais. Mais visiblement, il ne l’a pas entendu. Le latéral droit malien est beaucoup trop loin de son vis-à-vis sur le second but marseillais. Devancé par Højbjerg dans la surface sur le but du Danois, il ne voit pas Luis Henrique dans son dos sur le cinquième but. Une prestation complètement ratée. Remplacé par Enzo Tchato (86e).

Omeragić (3,5) : dernier défenseur central de formation en jambes, le Suisse de 22 ans devait apporter du calme et de la sérénité dans l’arrière-garde héraultaise, en manque de confiance depuis de nombreuses semaines. Malheureusement, c’est raté. Souvent mal placé, il était dépassé et acculé par les vagues phocéennes. Son match se conclut par une blessure qui le contraint à céder sa place. Remplacé par Stefan Dzodić (55e), qui sera resté neuf minutes sur le terrain avant d’être expulsé pour un tacle par-derrière sur Harit (64e).

Touré (2,5) : avec l’hécatombe en défense centrale, le joueur de 32 ans a reculé d’un cran aux côtés d’Omeragić. D’entrée, il rate complètement son intervention sur Wahi et revient en retard sur l’ancien Montpelliérain (1e). Sur chaque décrochage, chaque duel dans la surface, il a montré de la fébrilité face aux offensifs de l’OM, comme sur le but de Greenwood (58e). Match raté pour lui.

Sylla (2) : comme son pendant du couloir droit, il laisse Greenwood dribbler, accélérer et tenter trop facilement. Loin de l’international anglais sur l’ouverture du score, il rate son intervention devant Harit sur le but du break olympien. Son calvaire se termine deux minutes avant le quatrième but olympien. Remplacé par Lucas Mincarelli Davin (56e), auteur d’une entrée quelconque.

Nzingoula (3,5) : de retour de suspension, le Congolais de 18 ans a laissé énormément d’espace à Amine Harit pour se retourner et faire ce qu’il voulait avec le ballon. La tournure du match a logiquement pesé dans sa tête et il n’est pas passé loin de l’expulsion, lui qui avait pris un carton jaune après une faute sur Rowe en première mi-temps. Après l’expulsion de Dzodić, il recule d’un cran en défense.

Chotard (non notée) : s’il a tenté de soulager sa défense en tentant de lire les trajectoires des centres adverses, l’international espoir français a vite été battu par la rapidité des transmissions marseillaises. Touché à la cuisse droite, il cède sa place à quelques minutes de la mi-temps. Remplacé par Jordan Ferri (39e). L’expérimenté milieu de terrain (3,5) a tenté d’apporter de la combativité dans l’entrejeu avant de rapidement rentrer dans le rang, comme le reste de son équipe.

Nordin (4) : souvent à destination des passes de Savanier, l’ancien Stéphanois a tenté de provoquer et de percuter sur son aile droite, avant de se remettre sur son pied gauche pour centrer vers Adams (18e, 25e). Sur sa seule tentative de la première mi-temps, il est tout proche de tromper Rulli après que le ballon a été contré par un défenseur marseillais. En seconde période, il rate son piqué face à Rulli (67e), même s’il est signalé hors-jeu et a globalement été la seule menace des siens.

Savanier © (4) : après l’ouverture du score, le métronome du milieu de terrain héraultais a tenté de faire accélérer le jeu avec sa qualité de passe, en cherchant à multiples reprises Arnaud Nordin. Mais il s’est vite heurté à la supériorité des milieux de terrain olympiens et à la faiblesse de son équipe. Bien trop seul pour exister.

Coulibaly (2) : sept ballons touchés en première période, dont trois au bout de la 30e minute de jeu. Le gaucher de 23 ans a été inexistant et est sur la photo du troisième but olympien, puisqu’il se fait chiper le ballon par Højbjerg (40e). S’il a tenté d’être actif pour défendre en début de seconde période, cela n’a pas duré longtemps et il a très vite disparu. Remplacé par Wahbi Khazri (85e), dont la frappe dans le temps additionnel est contrée.

Adams (1) : le Nigérian a fait preuve d’égoïsme sur la première "réelle" occasion du MHSC, où il oublie de servir Coulibaly, même s’il est finalement signalé en position de hors-jeu. Il a ensuite été nonchalant dans sa propre moitié de terrain et sa perte de balle a failli entraîner le second but de l’OM (18e). Souvent recherché par Nordin, il s’est retrouvé à plusieurs reprises derrière le dernier défenseur de l’OM ou n’a pas su convertir le peu d’occasions qu’il a pu avoir, comme cette tête décroisée (24e). Mais l’action qui résume sa prestation est cette incroyable ratée, alors qu’il doit profiter d’un Rulli encore au sol pour mettre le ballon au fond des filets (34e). En seconde période, son coup de tête est capté par Rulli (52e). Dans leur opération maintien, les Montpelliérains auront besoin d’un meilleur Akor Adams, s’ils veulent rester dans l’Élite.

- Rulli (6,5) : très peu sollicité dans un premier temps, il a su anticiper plusieurs fois la prise de profondeur des attaquants adverses (12e, 22e, 25e). Il facilite et apporte de la sérénité à sa défense en lisant toujours parfaitement la trajectoire. Il a été auteur d’une parade exceptionnelle sur une frappe contrée de Nordin qu’il a su repousser sur sa barre (34e). Encore un match sérieux et intéressant de sa part.

- Lirola (6) : le latéral droit espagnol a fini par regagner sa place dans le onze marseillais après plusieurs saisons dans la peau d’un indésirable. Ce soir, il a fait le job en défendant de manière plutôt propre et en combinant avec Greenwood. Un match très tranquille pour lui. Remplacé à la 60e par Murillo. L’international panaméen n’a pas vraiment eu l’occasion de s’illustrer, mais il a fait le job demandé par Roberto De Zerbi.

- Balerdi (6) : le solide défenseur argentin avait ce rôle de leader défensif ce dimanche soir. Très bon dans sa relance et sa capacité à participer à la construction du jeu marseillais, il a parfois montré quelques faiblesses au niveau du placement. Akor Adams a plusieurs fois pu lui échapper. Mais dans l’ensemble c’est un match très sérieux et complet de sa part.

- Cornelius (6) : comme son compère de la charnière centrale, l’international canadien a été plutôt face aux attaquants adverses. Si par moment, il aurait pu mieux gérer les duels, on a senti qu’il prenait souvent le dessus sur ses adversaires directs. Il a été aidé par le scénario du match et l’incapacité montpelliéraine à se montrer dangereux.

- Garcia (5,5) : il a peut-être été le Marseillais le moins à l’aise ce dimanche soir. S’il a assuré l’essentiel, il a tout de même connu quelques difficultés à cadenasser Arnaud Nordin sur son couloir gauche. Dans le un contre un, il a parfois fait preuve de naïveté. Mais il a été souvent aidé par ses coéquipiers pour contenir l’une des seules menaces adverses. Avec le cuir, on l’a vu réaliser quelques montées intéressantes.

- Hojbjerg (9) : voir ci-dessous.

- Rabiot (6) : au milieu de terrain, il a été un peu éclipsé par la grosse prestation de Hojberg. Mais pour sa première titularisation, l’international français a livré un match plutôt très encourageant. Dans son jeu avec ballon, on a rapidement senti que l’ancien milieu de la Juventus était bien au dessus de la moyenne. Cela a été un peu plus compliqué par moment dans l’intensité et le placement. Mais globalement, l’OM peut se féliciter d’avoir un joueur de ce calibre présent dans son onze surtout dans sa capacité à se projeter vers l’avant.

- Harit (6,5) : c’est ce qu’on appelle un paradoxe. Pendant longtemps dans cette rencontre, l’international marocain a été très en dessous de ses partenaires. Multipliant les imprécisions techniques, il ne pesait pas dans le jeu des siens et ralentissait même certaines transitions par ses choix. Peu inspiré au moment de lâcher le ballon, il a fini par se relancer en profitant d’un mauvais placement de la défense montpelliéraine pour faire trembler les filets (36e). Après ce but, il a semblé bien plus à l’aise et a été impliqué sur le troisième but des siens puis a été dans les bons coups dans le second acte. Remplacé par le tout jeune Enzo Sternal à la 79e.

- Greenwood (7,5) : l’international anglais avait été le plus discret sur le front de l’attaque ce soir mais il a tout bien fait. Très propre dans son jeu, il est impliqué sur trois buts marseillais. Précis et sérieux, il était à l’origine de l’ouverture du score marseillaise avant d’offrir le premier but de la carrière d’Hojberg à l’OM d’une belle remise dans l’axe. Pour conclure sa belle rencontre, il a aussi trouvé le chemin des filets d’un enchaînement dont il a le secret (59e) avant de régaler dans les dernières minutes. Un match qu’il a finalement survolé de son talent.

- Wahi (8,5) : de retour dans son ancien club, Elye Wahi était attendu au tournant. Il n’a pas tardé avant de s’illustrer puisqu’il a inscrit le but le plus rapide de la saison de Ligue 1. Sur un bon mouvement offensif des siens, il a été à la réception d’une remise de Jonathan Rowe. Il n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets (48 secondes de jeu). Ensuite, il a joué relâché et s’est montré utile dans ses remises. Il a trouvé le poteau (50e) et aurait pu encore marquer en seconde période. Probablement son meilleur match sous ses nouvelles couleurs. Remplacé par Koné à la 70e.

- Rowe (7) : titulaire sur le couloir gauche de l’attaque marseillaise, le jeune ailier anglais a marqué des points ce dimanche soir. Il a bonifié chaque ballon qu’il a joué, a été très précis dans son jeu avec et sans le cuir. Remuant, il a montré qu’il était aussi capable de faire mal au bon moment. Il n’est pas passé loin d’un très joli but d’une frappe lointaine (45e). Remplacé par Luis Henrique à la 60e. Le Brésilien n’a eu besoin que de quelques minutes pour aussi y aller de son but.