Barça : la déclaration inquiétante de Frenkie De Jong

Frenkie de Jong ne retrouve pas ses sensations. Éloigné des terrains pendant plusieurs mois à cause d’une blessure à la cheville, le joueur du FC Barcelone a admis avoir des «moments de sensibilité» en jouant et manquer de confiance. «Je ne dis pas qu’il y a un risque, mais les sensations ne sont plus les mêmes qu’avant», a confié De Jong, après la rencontre face à la Hongrie, dans laquelle il a disputé 68 minutes.

De retour en sélection, le milieu de 27 ans était titulaire ce samedi soir, avec les Pays-Bas lors de la gifle infligée aux Hongrois (4-0). Celui qui n’en est qu’au début de son processus de retour, ne perd cependant pas espoir de retrouver son meilleur niveau et a conclu sa prise de parole par une note positive : «Cela devrait s’améliorer à partir de maintenant». Frenkie de Jong ne devrait cependant pas démarrer lors du second match de cette trêve avec les Pays-Bas face à la Bosnie-Herzégovine le 19 novembre.