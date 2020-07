Serie A : la Juventus tombe encore, festival de Chiesa avec la Fiorentina

Suite et fin de la 37e journée de Serie A. Déjà sacrée championne d’Italie, la Juventus défiait Cagliari avec pour seuls enjeux de poursuivre sa préparation en vue du huitième de finale retour de Ligue des Champions face à l’OL et tout faire pour permettre à Cristiano Ronaldo de rester en course pour le titre de meilleur buteur de Serie A. Au final, les Bianconeri ont tout raté. Privés de leur homme en forme, Adrien Rabiot, les Piémontais ont encore été peu emballants au niveau du jeu.

Pire, ils se sont inclinés 2 buts à 0 (Lucas Gagliani et Giovanni Simeone). Muet, Cristiano Ronaldo (31 buts) a sans doute laissé à Ciro Immobile (35 buts) le Soulier d’Or. Engluée dans le ventre mou du championnat, la Fiorentina a fait le travail contre Bologne grâce à un triplé de Federico Chiesa et une réalisation de Nikola Milenkovic (4-0). Enfin, après le succès de l’AC Milan face à la Sampdoria (4-1), l’AS Roma a réagi en sécurisant sa cinquième place après son succès 3-2 au Torino. El est directement qualifiée pour la prochaine édition de la Ligue Europa.

Les résultats de la soirée :

Cagliari 2-0 Juventus : Lucas Gagliani (8e) et Giovanni Simeone (45e) pour Cagliari

Fiorentina 4-0 Bologne : Federico Chiesa (48e, 54e, 89e), Nikola Milenkovic (74e) pour la Fiorentina

Torino 2-3 AS Roma : Alex Berenguer (14e), Wilfried Singo (66e) pour le Torino, Edin Dzeko (16e), Chris Smalling (23e), Amadou Diawara (61e) pour la Roma

Sampdoria 1-4 AC Milan : Askildsen (87e) pour la Sampdoria, Ibrahimovic (4e et 58e), Çalhanoglu (52e) et Leao (90e +2) pour Milan

Hellas Vérone 3-0 Spal : Di Carmine (7e, 11e) et Faraoni (47e)

Lazio 2-0 Brescia : Correa (17e) et Immobile (82e) pour la Lazio

Sassuolo 5-0 Genoa : Traoré (26e), Berardi (39e), Caputo (66e et 77e) et Raspadori (74e) pour Sassuolo

Udinese 1-2 Lecce : Samir (36e) pour l'Udinese, Mancosu (40e sp) et Lapadula (81e) pour Lecce

