Liga : pas de records historiques pour Marc-André ter Stegen

Une soirée morose pour Marc-André ter Stegen. Titularisé dans les buts du Barça ce dimanche lors de l’ultime journée de Liga face au Celta Vigo (2-1), le portier allemand avait l’occasion d’inscrire son nom à l’encre d’or dans la légende du championnat espagnol. En cas de clean sheet, ter Stegen pouvait en effet battre deux records historiques : celui du plus grand nombre de matches sans encaisser de but lors d’une saison de Liga, et celui du plus petit nombre de buts concédés.

Finalement, rien de tout ça. En encaissant un but de Gabri Veiga à la 42e minute de jeu, le gardien de 31 ans s’est incliné pour la 18e fois de la saison en Liga, de quoi seulement égaler le record entretenu par le légendaire Francisco Liaño, et plus récemment Jan Oblak, qui avait plié autant de fois lors de la saison 2015/2016. Statut quo pour le record de clean sheets, dont il est le codétenteur avec Liaño (26), et qu’il ne pourra donc plus améliorer cette saison.

