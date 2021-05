Derbystar présente le ballon de la Bundesliga pour la saison 2021-2022

Partenaire officiel de la Bundesliga jusqu'en 2026, l'équipementier Derbystar dévoile aujourd'hui le ballon qui sera utilisé lors de la saison 2021-2022.

Pour sa quatrième saison consécutive en tant que fournisseur officiel du championnat allemand, Derbystar présente le nouveau modèle Bundesliga Brillant APS avec lequel Robert Lewandowski ou encore Erling Haaland feront trembler les filets la saison prochaine. La Bundesliga 2 bénéficiera elle aussi de ce ballon.

Déjà utilisé cette saison, le Bundesliga Brillant APS garde toutes ses caractéristiques techniques qui ont plu aux joueurs. « Les matériaux, y compris la structure diamant sur la couche extérieure, sont restés identiques au modèle précédent, sachant que nous sommes très satisfaits des feedback faits cette saison sur la qualité du ballon », explique Joachim Böhmer, Directeur des opérations de Derbystar.

Il faut dire que Derbystar et le groupe Select Sport ont une excellente réputation dans le milieu, fournissant les ballons de treize championnats européens comme l'Eredevisie aux Pays-Bas ou la Liga NOS au Portugal. Si les caractéristiques techniques ont plu et restent identiques à celles du ballon de la saison 2020-2021, le Bundesliga Brillant APS a en revanche bénéficié d'un relooking.

À travers ce nouveau coloris bleu foncé et orange complétant la base blanche, Derbystar met en avant la symbolique binaire du contraste représenté par les bases essentielles du football que sont la victoire et la défaite. La graduation des couleurs sur les panneaux apporte au ballon un look « vintage » classique.

Dans son communiqué de presse, Derbystar annonce aussi la sortie du modèle spécifique développé en cas de mauvaises conditions météorologiques où les panneaux blancs sont remplacés par un jaune fluo intense afin d'assurer une excellente visibilité même en cas de chutes de neige.