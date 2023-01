Le PSG a bouclé le transfert de Pablo Sarabia à Wolverhampton

Christophe Galtier avait confirmé son futur départ. «Les choses ne sont pas encore faites, mais Pablo Sarabia devrait partir. Pablo est un grand joueur, il n’était pas heureux ici. Il ne pouvait pas être productif et on n’allait pas le garder de force. Il a la possibilité de rejoindre la Premier League, on en a parlé avec la direction et cela n’est pas bon de garder des joueurs qui sont malheureux dans l’effectif».

Et sans surprise, Pablo Sarabia va bien poursuivre sa carrière du côté de Wolverhampton. Comme nous vous l’avons révélé, le club de la capitale va toucher 5 M€ plus 2 M€ de bonus. L’Espagnol va signer un contrat de deux et demi. Et selon Skysports, tout est bouclé, il ne reste qu’à passer la visite médicale. Elle sera réalisée demain.

