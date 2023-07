Mercato OM : la décision forte de Marcelino pour Leonardo Balerdi

La suite après cette publicité

On a beau être appelé dans la sélection des champions du monde en titre, être attaché à son club où l’on évolue depuis trois saisons pour 93 matches disputés et être considéré comme le vilain petit canard ou le joueur que l’on souhaite à tout prix voir partir. C’est typiquement la situation vécue par Leonardo Balerdi à l’Olympique de Marseille.

Déjà cet hiver, lorsque l’Ajax voulait le recruter, de nombreuses voix marseillaises se disaient prêtes à amener le joueur à Amsterdam. Quelques mois plus tard, à l’heure de regarder la saison marseillaise dans le rétroviseur, il est bon de constater que l’ancien défenseur du Borussia Dortmund a été le sixième joueur le plus utilisé par Igor Tudor (33 matches toutes compétitions confondues) avec un bilan relativement honorable en ce qui concerne les statistiques (85 % de passes réussies, 62 % de tacles réussis et 269 ballons récupérés).

Leonardo Balerdi parti pour rester à l’OM

Mais son irrégularité et ses sautes de concentration ont eu raison de la patience des supporters marseillais qui rêvent déjà de le voir porter un autre maillot que le ciel et blanc. Pourtant, selon nos informations, il y a de grandes chances pour que Leonardo Balerdi reste dans la cité phocéenne cette saison. Après avoir discuté avec de nombreux joueurs de l’effectif, Marcelino a échangé avec l’international argentin et lui a confirmé tout le bien qu’il pensait de lui. À l’heure où le club phocéen et Pablo Longoria doivent mettre le paquet pour leurs cibles prioritaires à savoir deux latéraux gauches, un latéral droit, un milieu de terrain, deux ailiers et un attaquant (autant de profils difficiles à recruter), la direction marseillaise aurait ainsi décidé de ne pas faire de la défense centrale un chantier supplémentaire estimant que la paire Mbemba-Balerdi (avec Gigot voire Touré en alternatives) apporterait suffisamment de garanties sportives.

De quoi ravir le principal intéressé qui a pourtant eu quelques sollicitations, de Premier League et de Liga, durant le mercato estival. Mais pour Marcelino et l’OM en général, autant conserver un défenseur qui connaît bien le club, qui est international et qui sait évoluer dans une défense à 4. Seule une offre mirobolante pourrait changer les plans de l’OM pour Leonardo Balerdi, qui a repris ce lundi l’entrainement avec Marseille. Ce dernier est donc pour l’instant parti pour rester une saison supplémentaire sur la Canebière. Pour le plus grand bonheur des supporters marseillais… ou pas.