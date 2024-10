Mercato OL : les deux stars mondiales dont rêve Pierre Sage

Alors qu’il dispose sans doute de l’armada offensive la plus impressionnante de Ligue 1, Pierre Sage n’est visiblement pas rassasié. Interrogé de manière un peu décalée par Daniel Riolo dans l’After au sujet de sa recrue rêvée pour le mercato hivernal si jamais John Textor lâchait le chéquier sans restriction, le coach de l’OL n’y est pas allé par quatre chemins.

«Si je dois recruter un joueur en Europe, ça serait Kevin De Bruyne, et si toutefois c’est un joueur hors Europe, ça serait Karim Benzema mais pour d’autres raisons. Pour moi, De Bruyne c’est un joueur qui représente ce qu’est le jeu collectif et qui fait toujours ce que demande le jeu. Lorsqu’on regarde un match où il évolue, on a l’impression qu’il voit les choses encore plus vite que nous, et même avant nous.» Pas sûr que le milieu de terrain belge de Manchester City soit sensible à cet appel du pied.