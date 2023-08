Mercato : les 7 derniers coups que prépare Jorge Mendes

La suite après cette publicité

Le Mendes Saint-Germain. Cet été plus que jamais, le super agent portugais a placé plusieurs de ses poulains au sein du club français. Tout cela a été facilité par la présence de son ami Luis Campos, conseiller football de l’écurie francilienne. Les deux hommes ont avancé main dans la main pour boucler les dossiers Marco Asensio, Manuel Ugarte, Gonçalo Ramos ou encore Kang-In Lee. Et le duo compte encore faire quelques coups ensemble. Mais cela ne concernera pas Bernardo Silva. Courtisé par Paris depuis un an, le Portugais a été annoncé sur le départ cet été.

Plusieurs clients à caser rapidement

Le PSG avait toutes ses chances malgré la concurrence du Barça, qui a des moyens limités. Finalement, Manchester City, qui avait pourtant ouvert la porte, a mis tout le monde d’accord. Bernardo Silva va prolonger son contrat. Un dossier en moins à gérer pour Jorge Mendes, qui a un peu plus d’une semaine pour régler sept autres cas. Le premier concerne João Félix. Ce dernier veut quitter l’Atlético de Madrid. Malgré des intérêts venant d’Arabie saoudite, il souhaite rejoindre le FC Barcelone. Mais les Culés doivent vendre ses indésirables, dont Clément Lenglet, avant de pouvoir se positionner. Un prêt payant est à l’étude selon Relevo qui indique que cela coûtera 22 millions d’euros entre le prêt et son salaire.

De son côté, Marca explique ce mardi que ce dossier pourrait tomber à l’eau, d’autant que Xavi estime avoir du monde devant, sans compter le jeune Vitor Roque qui arrivera plus tard. Le média ibérique ajoute qu’une solution pourrait venir d’un autre membre de la team Mendes. En effet, Ansu Fati peut permettre au FCB de boucler le deal João Félix. Mais il doit accepter de s’en aller. Ce qui semble être le cas. Il n’a pas apprécié les récentes déclarations de Xavi à son sujet. Malgré des avances de l’Atlético de Madrid, l’Espagnol se voit ailleurs. La Premier League aurait des vues sur lui. Arsenal, MU et Tottenham seraient les plus chauds.

Mendes travaille encore avec le PSG

Le PSG a aussi été cité comme un point de chute mais Luis Enrique n’en voudrait pas selon Sport. En revanche, le coach parisien est intéressé par Bradley Barcola. Recruté par Jorge Mendes juste à la fin de la saison, le Lyonnais plaît aussi à Chelsea et au Barça. Sans compter Manchester City, qui a finalement opté pour Jérémy Doku. Mais l’OL n’est pas vendeur pour son Gone. Ce, malgré ses problèmes avec la DNCG. Le super agent va devoir se montrer convaincant, d’autant que son joueur est déjà d’accord pour rejoindre Paris.

Autre client que Mendes doit satisfaire : João Cancelo. De retour à Manchester City après un prêt au Bayern Munich, le polyvalent latéral est la priorité de Xavi. Le Portugais est d’accord pour rejoindre la Catalogne. Seul problème, les Skyblues ont longtemps privilégié un transfert. Mais ils sont sur le point de le laisser filer en prêt avec option d’achat selon les médias catalans. Toujours en Angleterre, Rayan Aït-Nouri (Wolverhampton), lui, intéresse Nice selon nos informations. Libre, João Moutinho se rapproche d’un retour à Porto. Jorge Mendes a donc encore 7 dossiers brûlants à régler et certainement d’autres deals sur le feu.