Supercoupe de la CAF : Al Ahly sacré aux tirs au but aux dépens du Raja Casablanca

À moins d'un an de la Coupe du Monde 2022, le Qatar continue d'organiser plusieurs compétitions internationales dans ses enceintes. Après la Coupe arabe de la FIFA 2021, le stade Ahmed bin Ali Stadium de Doha a accueilli la 30e édition de la Supercoupe de la CAF, opposant les Égyptiens d'Al Ahly, vainqueur de la Ligue des Champions africaine 2020/2021 et recordman du tournoi (7 sacres), et les Marocains du Raja Casablanca, qui a remporté la dernière Coupe de la Confédération (équivalant de la Ligue Europa).

La suite après cette publicité

Les Verts n'avaient plus gagné face aux Diables Rouges depuis 2002, en phase de groupe de la LdC de la CAF. Dix-neuf ans plus tard, les hommes du Belge Marc Wilmots croyaient s'imposer en terre qatarienne grâce à un but contre son camp de Yasser El Hanafi (1-0, 13e). La domination égyptienne, appuyée en seconde période, se concrétisait en toute fin du temps réglementaire avec l'égalisation de Taher Mohamed (90e) et envoyer les deux équipes aux tirs au but. La séance de pénalties tournait finalement en faveur d'Al Ahly (6 t.a.b. à 5), qui remporte la huitième Supercoupe de son histoire et conforte son propre record.