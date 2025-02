Willian fait son retour à Fulham

Malgré ses 36 ans, Willian joue les prolongations. L’ailier brésilien passé par le Shakhtar, Chelsea et Arsenal évoluait depuis le début de la saison du côté de l’Olympiakos. Une expérience en Grèce mitigée où il aura disputé 11 matches pour 0 but et 1 offrande. Libéré le 1er janvier dernier, il a retrouvé un club.

La suite après cette publicité

En effet, il vient de signer librement du côté de Fulham. Un retour du côté de Craven Cottage pour lui qui a joué entre 2022 et 2024 avec l’équipe de Marco Silva. Il y avait brillé avec 10 buts et 7 passes décisives en 67 matches.