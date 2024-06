Pays-Bas - France : l’analyse frustrante de Didier Deschamps

Les Bleus ont manqué l’occasion d’être directement qualifiés pour les huitièmes de finale. Décevante offensivement contre les Pays-Bas, l’équipe de France a concédé un triste match nul (0-0) et devra donc assurer contre la Pologne, pour le dernier match de poules. Malgré un bon match dans l’ensemble, en l’absence de Kylian Mbappé en raison de sa blessure au nez, Didier Deschamps et sa troupe ont pêché dans la finition avec trois grosses occasions loupées.

«Sur un match de très haut niveau, le seul regret, c’est l’efficacité. On aurait pu prendre l’avantage même si les Pays-Bas en ont aussi. Il y avait beaucoup d’intensité, les Pays-Bas ont été plus prudents que d’habitude. C’est le seul regret que j’ai ce soir, a reconnu le sélectionneur des Bleus, pointant du doigt le manque de préparation physique. Il n’y a pas eu de préparation, car on n’a pas eu le temps. On a 36 heures de moins de récupération avec un retour tardif», a-t-il ajouté sur M6.

«Bradley Barcola, j’ai hésité à pouvoir le mettre»

Avant de revenir sur le manque d’efficacité offensive, qu’il explique notamment par l’absence de Kylian Mbappé. Un joueur irremplaçable selon le sélectionneur national. «Kylian, c’est Kylian, on ne va pas le comparer aux autres. Bradley Barcola a des qualités, mais il n’a jamais été avec nous dans un match comme ça. Ce n’est jamais évident. J’ai hésité à pouvoir le mettre. Mais je trouvais que mes joueurs pouvaient répondre athlétiquement. On était plutôt équilibré. Bradley a ses qualités. Mais l’équipe de France serait plus forte avec Kylian».

Une déception offensive pour Didier Deschamps, qui a ajouté avoir été plus que satisfait du retour de son milieu de terrain, N’Golo Kanté (33 ans), encore élu homme du match par la rédaction FM et par l’UEFA, ce soir. «N’Golo Kanté est rayonnant. Il a de grandes qualités de percussion et à se projeter vers l’avant. J’ai beaucoup de joueurs qui ont la capacité d’être titulaire au milieu de terrain. Au premier match, il a fait voir tout son talent, ce soir également». Il faudra finaliser tout ça contre la Pologne, mardi (18 heures).