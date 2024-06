Euro 2024 : les Pays-Bas tiennent tête aux Bleus

La victoire de l’Autriche sur la Pologne un peu plus tôt (3-1) mettait un peu de pression sur leurs rivaux dans cette poule D, à commencer par les Pays-Bas et la France, nos deux protagonistes du soir. Forcément, l’avant-match a été centré sur Kylian Mbappé et son nez cassé. Masqué et remplaçant, le capitaine des Bleus cédait le brassard à Antoine Griezmann, aligné devant en soutien de Thuram dans ce 4-4-2 asymétrique organisé par Didier Deschamps. C’est Rabiot qui occupait une position hybride sur le flanc gauche à la manière d’un Matuidi version 2018. Tchouaméni entrait dans le milieu aux côtés de Kanté et de Dembélé, de nouveau titulaire sur le côté droit. Pour le reste, rien ne changeait face à des Oranje emmenés par le quatuor Frimpong-Xavi Simons-Gakpo-Depay.

La suite après cette publicité

Le premier nommé mettait d’ailleurs le feu dès la première minute en profitant d’une mauvaise passe d’Hernandez. Sa frappe croisée après une course de 40 mètres faisait chauffer les gants de Maignan (1ère). Griezmann répondait avec cette frappe du gauche vicieuse détournée en corner (4e). Cette rencontre partait sur des bases élevées en terme de rythme et d’engagement, une nouvelle fois. Après un départ un peu flottant, les Bleus prenaient le dessus et auraient du prendre l’avantage sur ce ballon glissé à Rabiot. Seul dans la surface, le Turinois préférait décaler un Griezmann sans doute surpris par cet altruisme, et qui se manquait à 6 mètres du but (14e). Gakpo a bien failli profiter de cet énorme loupé mais il voyait Maignan détourner sa tentative de 20 mètres (16e).

Une attaque timorée sans Mbappé

Les hommes de Didier Deschamps montraient une plus grande maîtrise dans le jeu, sans pour autant convertir leurs occasions. Outre son immanquable, Griezmann affichait un mauvais ratio sur coups de pied arrêtés, alors que le déchet de Dembélé se faisait de nouveau sentir. Thuram, dans un bien meilleur soir que face aux Autrichiens, n’arrivait pas à cadrer son tir en angle fermé (28e). La dernière tête faiblarde de Griezmann ne donnait rien (43e). Le début de seconde période offrait peu ou prou le même scénario, avec un déboulé de Dembélé si représentatif de sa carrière - crochet et élimination d’Aké pour pousser le ballon en six mètres (47e). Même Kanté s’essayait de loin ; toujours sans succès (52e). Le collectif blanc donnait une impression de gestion face à des Néerlandais de plus en plus éteints mais néanmoins dangereux en contre.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Pays-Bas 4 2 1 1 1 0 2 1 2 France 4 2 1 1 1 0 1 0

Rabiot (57e), Tchouaméni (59e, 66e), Thuram (60e) ou encore Dembélé (68e) n’attrapaient pas le cadre. L’acmé de ce temps fort venait avec cette nouvelle énorme opportunité de Griezmann, dont la reprise était repoussée à bout portant par Verbruggen (65e). Une nouvelle fois les Bleus ne convertissaient pas leur gros temps fort, et frôlaient même la correctionnelle sur ce but, refusé à Xavi Simons après de longues minutes angoissantes. La VAR décidait finalement du hors-jeu de Dumfries sur le tir du joueur sous contrat avec le PSG. Les entrées de Coman et Giroud ne redynamisaient pas suffisamment une attaque tricolore, qui se cassait irrémédiablement les dents sur cette solide défense hollandaise. Il fallait se contenter du premier 0-0 de cet Euro 2024, et ça allait bien aux Pays-Bas, toujours 1ers dans ce groupe à égalité de points avec les Bleus. Ce soir, personne n’est qualifié.