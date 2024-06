Vinicius Júnior révèle son secret pour être performant

Cette saison, Vinicius Júnior est en lice pour tout rafler. L’ailier brésilien cartonne avec le Real Madrid, remporte des trophées et prétend même au prochain Ballon d’Or. Avec 23 buts cette saison, il réalise sa meilleure performance devant le but (à égalité avec l’année dernière). Son secret ? Le régime alimentaire qu’il s’impose. D’après le journal L’Équipe, l’attaquant vedette du Real Madrid fait appel à un cuisinier personnel et consomme beaucoup de poisson, presque tous les jours, bien qu’il n’aime pas ça. Le Brésilien adopte une hygiène de vie inflexible.

Il tient à respecter ses heures de sommeil et accorde une grande attention à son repos. Vinicius Júnior est quelqu’un de très casanier selon ses proches. L’un d’eux décrit sa vie comme « assez ennuyeuse » et « guidée uniquement par et pour le football ». Il s’est inspiré des grands professionnels qui l’entourent au Real Madrid depuis ses débuts : Sergio Ramos, Karim Benzema, Toni Kroos, Casemiro ou encore Luka Modric.

