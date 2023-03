Man City : Erling Haaland à l’hôpital

Erling Haaland veut rapidement être remis sur pied. Contraint de déclarer forfait avec la Norvège pour ce rassemblement du mois de mars en raison d’une blessure à l’aine contractée contre Burnley en FA Cup, le Cyborg de 22 ans était vraisemblablement très affecté par cette nouvelle. L’attaquant de Manchester City entend bien profiter de cette période sans match pour se soigner comme il faut et revenir sur les terrains directement après la trêve, où les Cityzens affronteront Liverpool à l’Etihad (1er avril). The Telegraph dévoile en ce sens que l’international norvégien passé par le Borussia Dortmund est carrément passé à l’hôpital, à Marbella (Espagne), pour y recevoir un traitement à l’aine.

Son père, Alfie Haaland, a toutefois donné des nouvelles pas vraiment rassurantes au sujet du serial buteur de City. « Premièrement, je ne suis pas médecin et deuxièmement, je pense que c’est compliqué, oui. Vous ne pouvez pas passer deux semaines sans vous entraîner et vous lancer directement dans un combat. Il doit y avoir une progression là-bas. Ils peuvent parier dessus, mais s’il ne s’entraîne pas correctement avec l’équipe, il ne jouera pas. Il s’agit de la façon dont il réagit au traitement dans les prochains jours. Il a besoin de beaucoup de soins et de 'coups de poing’. Il y a beaucoup de sprints et il y a beaucoup à bouger », a déclaré Haaland le père, à TV 2 Sport, en Norvège.

