OM : Jérôme Rothen prend la défense d’Elye Wahi

Il était censé être le nouveau buteur prolifique de l’Olympique de Marseille. Recruté pour plus de 20 millions d’euros cet été en provenance de Lens, Elye Wahi ne répond toujours pas aux attentes en Canebière. Déjà décevant la saison passée avec les Sang et Or, l’ancien prodige de Montpellier peine à retrouver sa confiance devant les buts. Et souvent relégué à un rôle de remplaçant par Roberto de Zerbi, l’attaquant de 21 ans peine à convaincre et ne compte qu’un but en six rencontres de championnat. Un bilan famélique qui l’expose aux critiques. Pour autant, le jeune attaquant a pu compter sur le soutien de Jérôme Rothen ce samedi au micro de RMC :

«Le mieux placé pour parler de Wahi aujourd’hui, c’est son entraîneur qui dit qu’il a un gros potentiel et que le déclic viendra comme pour tout attaquant. Peut-être qu’il a besoin d’un élément déclencheur. Mais une fois qu’il aura une équipe qui tournera et malheureusement pour Wahi ça n’a pas été le cas…J’ai envie de voir l’équipe type de l’OM avec Wahi en pointe, là, j’attends de voir ce qu’il va donner. Parce que je reste convaincu qu’il peut marquer des buts et être important.» Un élément déclencheur qui pourrait avoir lieu ce dimanche avec le retour de Wahi sur la pelouse de son premier amour, Montpellier (20h45).

