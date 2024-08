West Ham s’offre Crysencio Summerville

West Ham poursuit son opération séduction sur ce mercato estival. Après les arrivées de Wesley Foderingham, Max Kilman et Luis Guilherme, le club londonien s’était lancé à la poursuite de Crysencio Summerville. Révélation de la saison dernière en Championship (D2 anglaise), l’attaquant de 22 ans était un temps annoncé dans le viseur du PSG puis du Stade Rennais. Finalement, c’est le dernier 9ᵉ de Premier League qui a raflé la mise en déboursant près de 33 millions d’euros.

« Je suis très heureux et j’ai hâte de commencer. C’est la prochaine étape parfaite pour ma carrière. West Ham est un grand club, avec beaucoup d’ambition et de grands joueurs, donc je suis vraiment excité d’être ici et de commencer », a déclaré l’ancien de Leeds au moment de sa signature, ce samedi.