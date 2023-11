Serie A : solide leader, l’Inter Milan s’impose d’une courte tête contre l’Atalanta

En marge de la victoire du Napoli sur la pelouse de la Salernitana (2-0), la 11e journée de Serie A se poursuivait ce samedi avec la confrontation entre l’Atalanta Bergame et l’Inter Milan. En forme après une entame de championnat poussive, la Dea comptait enchaîner avec une troisième victoire de rang devant son public. Invaincu depuis le 27 septembre dernier toutes compétitions confondus, l’Inter Milan entendait consolider sa première place au classement. Au terme d’un premier quart pauvre en occasions de but, les hommes de Gian Piero Gasperini faisaient passer un premier frisson dans les rangs intéristes. À la réception d’un ballon mal repoussé par la défense lombarde, Matteo Ruggeri s’essayait en première intention mais voyait sa demi-volée fuir de peu le cadre de Yann Sommer (26e). Bousculés, les Nerazzurri ne tardaient pas à réagir. Sur une merveille de passe entre les lignes d’Henrikh Mkhitaryan, Matteo Darmian, entré en cours de jeu, perforait la défense bergamasque avant d’être irrégulièrement fauché par Musso. Logiquement, le portier argentin concédait un penalty transformé immédiatement par Hakan Calhanoglu (0-1, 37e).

Au retour des vestiaires, l’Inter Milan ne tardait pas à faire le break. Sur un ballon gratté dans les pieds d’Ederson par Henrikh Mkhitaryan, Lautaro Martinez était servi par l’Arménien. Excentré, l’Argentin parvenait tout de même à trouver le côté d’opposé de Musso pour inscrire son 12e but de la saison (0-2, 57e). Quatre minutes plus tard, la Dea se relançait dans cette rencontre. Sur un centre à ras de terre d’Ademola Lookman, qui venait tout juste de déposséder Federico Dimarco du ballon à la suite d’un pressing haut, Gianluca Scamacca reprenait victorieusement le cuir à l’entrée de la surface pour réduire la marque (1-2, 60e). Derrière, les hommes de Simone Inzaghi parvenaient à contenir les assauts adverses, réduits à dix contre onze dans le temps additionnel après l’expulsion de Rafael Toloi, pour s’offrir une troisième victoire consécutive en championnat et prendre leurs distances en tête de la Serie A. En parallèle, l’Atalanta enregistrait sa première défaite à domicile de la saison et restait scotché au quatrième rang. Seule ombre au tableau côté Inter Milan, la sortie sur blessure de Benjamin Pavard, touché au genou à la demi-heure de jeu.