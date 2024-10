Le RC Lens annonce le retour imminent de Kevin Danso

Voilà une bonne nouvelle pour le RC Lens. Privé depuis le début de saison de Kevin Danso, les Sang et Or vont vite retrouver leur roc autrichien. Malgré la montée en puissance d’Abdukodir Khusanov, le retour du défenseur de 26 ans pourrait bien être providentiel alors que ce dernier était proche de quitter le club cet été mais est finalement resté à Lens à cause d’une visite médicale ratée du côté de l’AS Rome.

La suite après cette publicité

Ce vendredi, le RCL a communiqué au sujet du retour imminent de Kevin Danso dans l’équipe de Will Still : «Après une multitude d’examens approfondis auprès de médecins experts mondialement reconnus, les potentielles incertitudes sont parfaitement levées. Kevin Danso est apte à un retour à la compétition. Le roc artésien, qui a maintenu un entraînement quotidien, retrouvera les pelouses de Ligue 1 McDonald’s très prochainement.»