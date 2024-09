Premier League : les joueurs de Manchester City enragent contre l’attitude d’Arsenal !

Le choc pour le titre avait lieu ce dimanche en Premier League. Vainqueur des quatre derniers championnats d’Angleterre, Manchester City affrontait Arsenal son dauphin en 2022 et 2023. Une rencontre qui sentait le souffre entre deux formations qui se rendent régulièrement coup pour coup. Si l’an dernier la confrontation à l’Etihad Stadium avait accouché d’un triste 0-0, cette fois-ci, le match a été plus animé avec un score de 2-2, une expulsion de Leandro Trossard et une grosse blessure pour Rodri. Arrachant l’égalisation dans le temps additionnel grâce à John Stones, Manchester City conserve la tête de la Premier League quand Arsenal est quatrième avec un retard de deux points. Malgré ce résultat plutôt positif, les protégés de Pep Guardiola l’ont mauvaise.

Bernardo Silva a sorti la sulfateuse

Excédé à l’issue du match, Bernardo Silva a regretté l’approche d’Arsenal durant la rencontre qu’il a estimé trop calculatrice : «il n’y avait qu’une seule équipe qui était venue pour jouer au football. L’autre est venu jouer aux limites de ce qu’il était possible de faire et autorisé par l’arbitre, malheureusement. Nous ne sommes pas contents, car on voulait les trois points, mais je suis content de la manière dont nous avons joué. Je suis content que nous entrions toujours sur le terrain pour essayer de gagner chaque match. Tout a commencé dès les premières secondes. Nous avons eu un joueur blessé après qu’ils l’ont envoyé au sol deux fois en 10 minutes.»

Le milieu offensif portugais a d’ailleurs ajouté que les Gunners n’avaient pas une mentalité de gagnants contrairement à Liverpool l’autre grand rival de Manchester City sur les dernières années : «Liverpool a déjà remporté le titre de Premier League et Arsenal ne l’a pas fait. Liverpool a remporté la Ligue des champions et Arsenal non. C’est pourquoi la rivalité est différente. Permettez-moi également d’ajouter que Liverpool nous affronte toujours avec la claire intention de gagner le match. Donc de ce point de vue, les matchs contre Arsenal n’ont pas été comme ceux que nous avons eus contre Liverpool.»

Stones et Guardiola comprennent la stratégie d’Arsenal

Auteur du but de l’égalisation, le défenseur anglais John Stones a abondé dans le sens de son coéquipier. Pour lui, le scénario de la rencontre était attendu même s’il n’en veut pas spécialement aux joueurs d’Arsenal : «ils font ça depuis quelques années, on sait qu’on peut s’y attendre. On peut dire que c’est intelligent, sale, comme on veut. Ils brisent le jeu et ça perturbe le rythme. C’était un après-midi difficile, la façon dont ils ont arrêté le jeu, la façon dont ils ont utilisé le côté du football que peu d’équipes font».

Même Pep Guardiola est sorti de ses gonds et a pointé du doigt le temps gagné par les joueurs d’Arsenal et leur faculté à casser le rythme : «je ne sais pas combien de joueurs ont eu des crampes, mais cela peut bien sûr arriver dans un match exigeant. J’aurais peut-être fait la même chose parce qu’ils étaient à dix. Il faut demander à Mikel quelle était la tactique. Ils ont été bons avec les longs ballons vers Kai Havertz qui est très fort et ils ont tenté les deuxièmes ballons. Au final, nous avons été patients, nous avons eu des occasions et nous avons marqué le but. C’est tout.» Kyle Walker a même utilisé des termes mystiques :« cela faisait partie intégrante du jeu que nous voyions : les arts obscurs.» Arsenal est arrivé à ses fins en obtenant au moins un point en infériorité numérique, mais la méthode ne se justifiait pas du côté des Sky Blues.