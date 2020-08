LdC : le message d'Emmanuel Macron aux clubs français

Tout bon fan du foot français doit être heureux ce dimanche matin, lendemain de la qualification de l'OL pour les demi-finales de la Ligue des Champions après un exploit contre Manchester City (3-1). Grand amateur du ballon rond, et bien qu'affilié à l'Olympique de Marseille, Emmanuel Macron s'est dit ravi de retrouver pour la première fois deux clubs français dans le carré de la plus grande compétition européenne.

Le président a affiché son soutien à l'OL et au PSG qui affronteront le Bayern et Leipzig. Sur Twitter, il a eu un message d'encouragement : « les demi-finales de la ChampionsLeague opposeront le PSG à @DieRotenBullen et l’OL au Bayern. À Bruxelles comme sur les terrains, la France et l’Allemagne, moteurs de l’Europe ! La Chancelière Merkel ne m’en voudra pas de soutenir Paris et Lyon mardi et mercredi... » Le président garde malgré tout toutes ses obligations en tête.