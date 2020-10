Theo Walcott de retour à Southampton

Il était parti pour 10 M€ à Arsenal en janvier 2006. Pas loin de 15 ans plus tard, Theo Walcott (31 ans) est de retour à Southampton. Le club anglais vient d'en faire l'annonce.

L'ailier, à qui il ne restait plus qu'un an dans le bail qui le liait à Everton, est prêté une saison chez les Saints. Les Toffees l'avaient récupéré d'Arsenal en 2018 pour 22 M€.

#SaintsFC is delighted to confirm @theowalcott has rejoined the club on a season-long loan deal from #EFC: