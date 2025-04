Real Madrid : le constat sans appel d’Aurélien Tchouameni

Il n’y a donc pas eu de remontada pour le Real Madrid. Inférieur à Arsenal en Santiago-Bernabéu, le club espagnol a fini par s’incliner 2-1 et dit adieu à la Ligue des Champions. «On est déçu parce qu’en commençant cette double confrontation, on avait à cœur de continuer dans cette Ligue des Champions mais la vérité, c’est qu’ils ont été meilleurs que nous sur cette double confrontation. Il nous a manqué des choses. On a essayé de donner le maximum, de créer des occasions mais ce n’était pas suffisant. Félicitations à eux et on va donner le maximum d’ici la fin de saison pour gagner de titres» lâche le milieu au micro de Canal+.

Selon le milieu de terrain, il a manqué trop d’ingrédients à son équipe ce soir pour tenter de créer l’exploit. «On avait une bonne attitude mais ça n’a pas suffi. Il fallait faire mieux, mettre de la folie, avoir des occasions. On regarde le score et ce n’est pas suffisant. On sera de retour l’an prochain. (…) Quand on regarde les deux matchs, ils ont été supérieurs et ça ne doit pas se passer comme ça», assure-t-il avant de donner des nouvelles de Kylian Mbappé, sorti blessé à la cheville à un quart d’heur de la fin du match. «Je sais qu’il a eu un petit pépin à la cheville. On espère que ça ne sera pas grave car on a encore pas mal de compétitions à disputer et on aura besoin de tout le monde.»