Le PSG s’offre Kang-In Lee

Le mercato du PSG avance. En attendant de savoir si Kylian Mbappé sera toujours au club la saison prochaine ou s’il sera vendu, les Franciliens viennent de boucler une recrue offensive. Attendu comme Marco Asensio, Kang-In Lee (22 ans) débarque lui aussi d’Espagne. Le Sud-Coréen a préféré l’option parisienne plutôt que celle de l’Atlético de Madrid, dont l’offre était moins généreuse.

Il s’agit d’un transfert estimé à 22 M€ selon la presse espagnole. «Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée de Lee Kang-In jusqu’en 2028. Le milieu offensif de 22 ans, qui portera le numéro 19, devient le premier joueur sud-coréen à s’engager en faveur du club» a annoncé le Paris Saint-Germain via un communiqué.

Kang-in Lee est à Paris

Premier Sud-Coréen au PSG

Si en France, le milieu offensif n’est pas encore très connu, en Espagne tout le monde s’accorde à dire qu’il est en constante progression. Passé de Valence à Majorque (en fin de contrat) à l’été 2021, Kang-In Lee sort d’une seconde saison très aboutie après une première plus timide. Ses 6 buts et 7 passes décisives (en 36 matchs de championnat) ont grandement aidé les insulaires à obtenir une très belle 9e place en Liga.

Ses prestations ne sont pas passées inaperçues puisqu’en Angleterre aussi, on le surveillait. C’est finalement le PSG qui rafle la mise et espère du gaucher qu’il parviendra à remplir un meilleur rôle que les Soler ou autre Sarabia, remplaçants trop timides à Paris. Il pourrait même jouer un plus grand rôle car avec les départs de Messi, et peut-être de Neymar, des places sont à prendre dans la ligne offensive.