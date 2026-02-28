Algérie : l’incroyable anecdote de Rafik Belghali sur son poste

Cet hiver, Rafik Belghali a joué sa première CAN avec l’Algérie. Titulaire indiscutable, le défenseur droit de 23 ans a réalisé une compétition de haut niveau et a été l’une des grandes satisfactions des Fennecs à ce poste. Pourtant, évoluer sur l’aile droite de la défense n’était pas une vocation pour le joueur de l’Hellas Vérone. Lors d’un entretien à notre micro, qui sortira ce samedi, l’Algérien a expliqué qu’il avait été placé piston droit pour la première fois à 19 ans à Lommel. Avant ça, Belghali a fait toute sa formation… en tant que milieu offensif.

« C’est bien que tu me demandes ça, parce que je vais t’expliquer. J’ai fait toute ma carrière comme numéro 10. Quand j’arrive en pro à 19 ans à Lommel, le coach Liam Manning m’a mis un ultimatum : "soit tu joues piston, soit tu ne joues pas avec l’équipe première." Direct, j’ai dit non. Jamais de la vie, je veux être piston. Quelques jours après, je l’ai rappelé et j’ai dit d’accord (rires). Mais au début, quand il m’a dit ça, j’ai appelé mon frère et tout, j’ai dit : "non, impossible, je ne veux jamais faire ça de ma vie". Après, j’ai eu la vision et je me suis dit : "ok, c’est pas mal en vrai". » Une anecdote parmi d’autres à retrouver dans notre entretien avec le joueur qui va sortir ce samedi. Il y parlera de la CAN avec les Fennecs, de la Coupe du monde à venir, de son avenir et de ses objectifs. Avec quelques anecdotes croustillantes au détour !