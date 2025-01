Le Borussia Dortmund a choisi son nouvel entraîneur

La semaine passée, le Borussia Dortmund a limogé Nuri Sahin après une défaite face à Bologne en Ligue des champions. Pour le remplacer, les Allemands ont coché plusieurs noms, dont ceux de Roger Schmidt, qui ne souhaitait pas reprendre une équipe en cours de saison, et de Niko Kovac, qui est libre.

Et c’est le Croate qui tient plus que jamais la corde pour s’asseoir sur le banc des Marsupiaux. En effet, le Ruhr Nachrichten révèle ce lundi que les dirigeants du BVB se sont envolés ce lundi soir pour Salzbourg pour une réunion secrète avec l’ancien entraîneur du Bayern Munich. Il est la priorité du club, qui veut faire de lui son nouveau coach dès que possible. Affaire à suivre…