BL : Dortmund prend l'eau contre Stuttgart, le RB Leipzig provisoirement en tête

Pour ce multiplex de la 11e journée de Bundesliga, cinq matches étaient au programme à 15h30 ce samedi. Au Signal Iduna Park, le Borussia Dortmund (5e), toujours sans le Norvégien Haaland, recevait Stuttgart (8e) mais l'équipe de Lucien Favre s'est lourdement inclinée (1-5) ! Alors que Reyna a marqué pour les Borussen (39e), Wamangituka (26e s.p, 53e), Forster (60e), Coulibaly (64e) et Gonzalez (90e+2) ont offert la victoire à leur formation qui revient à deux points du BvB.

De son côté, le RB Leipzig (3e) avait rendez-vous avec le Werder Brême (13e). L'équipe du groupe Red Bull n'a pas tremblé (2-0) et a pris les trois points grâce à des buts de Sabitzer sur penalty (26e) et Olmo (41e). Résultat, le RBL prend provisoirement la première place, en attendant notamment le match du Bayern Munich contre l'Union Berlin à 18h30. Dans les autres rencontres, le Borussia Mönchengladbach a fait match nul contre le Hertha Berlin (1-1) tandis que Fribourg et Cologne ont gagné face à Arminia Bielefeld (2-0) et Mayence (1-0).

Le classement de Bundesliga ici.

Les résultats de 15h30 :