CdL : Marcelo commente l'absence de Kylian Mbappé

Vendredi soir, l'Olympique Lyonnais va défier le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de la Ligue. Une finale que manquera Kylian Mbappé, blessé à la cheville vendredi dernier face à l'ASSE en finale de la Coupe de France. Une absence de taille pour les Parisiens, mais un avantage pour les Gones d'après Marcelo.

C'est en tout cas ce qu'il a confié lors d'un entretien accordé au Progrès. «Oui (c'est un avantage qu'il soit absent). Car avec lui, le rythme va plus vite encore. Il fait beaucoup d’appels, et libère des espaces qui profitent à Neymar et Icardi. S’il n’est pas là, c’est mieux, mais on ne souhaite jamais la blessure d’un joueur.»