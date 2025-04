ASSE : la réaction euphorique du héros Lucas Stassin

En cas de maintien, nul doute que Lucas Stassin va rentrer dans l’histoire de l’ASSE après sa formidable deuxième partie de saison. Recrue la plus chère de l’histoire du club ligérien, l’attaquant belge a mis du temps à s’acclimater à la Ligue 1, mais le pari des dirigeants foréziens semble être une vraie réussite à l’heure actuelle. Face à l’OL ce dimanche, l’ancien d’Anderlecht a encore réalisé une grande prestation. Auteur d’un doublé, il aura été l’acteur majeur du succès des Verts lors d’un derby brûlant.

Et même s’il aurait sûrement dû être expulsé après son vilain geste sur Corentin Tolisso en première période, Stassin a fait part de sa joie au micro de DAZN à l’issue de la rencontre : «incroyable ! Je suis content d’avoir rendu ce que les supporters méritent. Très content d’avoir gagné aujourd’hui, ils sont hyper importants ces trois points en plus. Je suis trop heureux ! C’est grâce à l’équipe. On s’est donné du début jusqu’à la fin, et regardez cette ambiance incroyable !»