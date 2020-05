OGC Nice : Julien Fournier comprend la frustration d'Amiens

Jeudi, la Ligue de Football Professionnel décidait d'arrêter définitivement les saisons de Ligue 1 et Ligue 2. En parallèle, l'instance a établi de classements définitifs via un système de quotients de points par rapport aux matchs joués. Une démarche qui a précipité la relégation d'Amiens en Ligue 2. Le club picard dix-neuvième avant l'interruption du championnat pouvait encore croire au maintien. Mais la LFP en a décidé autrement. Interrogé sur le courroux du club présidé par Bernard Joannin suite à cette décision, le directeur du football de l'OGC Nice Julien Fournier a apporté son soutien à l'Amiens SC.

« Il est difficile de se mettre à la place de ces clubs-là car le classement final nous a souri. Pour le PSG et Toulouse, la situation était établie. Je suis un peu moins convaincu par rapport à Amiens. Je me mets à leur place, ils étaient encore malgré tout complètement dans la course, » a ainsi estimé Fournier sur les ondes de RMC Sport. Pour rappel, Amiens se garde la possibilité de contester le classement final de la Ligue 1 en déposant un recours.