Eric Choupo-Moting est "heureux" au Bayern

Double buteur sur la pelouse du Hertha Berlin (victoire du Bayern, 3-2), Eric Choupo-Moting réussit un début de saison canon en Bavière. Auteur de dix réalisations et trois offrandes en quatorze rencontres toutes compétitions confondues, le Camerounais est un remplaçant de luxe qui sait aussi mettre à profit les titularisations que lui offre son entraineur, Julian Nagelsmann, comme ce fut le cas ce samedi.

Après la rencontre, Eric Choupo-Moting a été interrogé, au micro de Sky Sports, sur les rumeurs qui l'envoient loin de l'Allemagne et du Champion en titre de la Bundesliga et sur ses envies de rester en Bavière avec son club actuel. «Je me concentre juste sur le Bayern Munich, ici et maintenant, et je suis heureux. J'ai encore un an de contrat » a tout d'abord commenté le principal intéressé. Quand la question sur une potentielle prolongation lui a été posée, l'international camerounais a simplement répondu : «Bien sûr, je peux imaginer rester plus longtemps ici.» L'histoire d'amour entre le Bayern et Eric Choupo-Moting n'est pas près de se terminer.