RC Lens : visite médicale pour Juma Bah !

Alors que Manchester City n’a toujours pas officialisé son transfert et que Valladolid est déjà en quête d’un successeur, Juma Bah est déjà à Lens. Comme expliqué hier en exclusivité sur FM, le jeune et prometteur défenseur de 18 ans, véritable révélation de la saison en Liga, va bel et bien s’engager avec le RC Lens dans le cadre d’un prêt de six mois.

Selon nos informations, le roc venu de Sierra Léone va passer en fin d’après midi sa visite médicale préalable à sa signature chez les Sang et Or. Il reste tout de même quelques points administratifs à régler entre les différentes parties avant de pouvoir espérer une officialisation, normalement assez rapidement.